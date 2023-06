La historia de un futbolista que arregla focos, busca petróleo y jugó en el City.

Dicen que la vida es corta como para no hacer lo que te gusta. Shay Logan fue una joven promesa del fútbol inglés que llegó a debutar con el Manchester City en 2007 y lleva este lema grabado en su día a día. Además, debutó en la Premier League en 2009. Aquel momento fue inolvidable, pero ahora su vida cambió y se dedica a arreglar los focos del estadio en el que antes triunfaba. "Shay Logan tiene 35 años y jugó cedido por el City en Grimsby Town, Scunthorpe United, Stockport County y Tranmere, dejó en 2011 el equipo de Manchester para fichar por el Brentford de la 'League One'. En el Aberdeen de Escocia es en el equipo en el que Shay Logan cuajó más, llegando a jugar más de 200 partidos entre 2015 y 2021. Heart of Midlothian y Cove Rangers fueron los siguientes equipos de un Shay Logan que, según publica el diario 'The Sun', "trabajaba en secreto como fontanero mientras aún jugaba en Escocia", afirma Marca.

Noticias relacionadas Guardiola supera a Klopp, Mourinho y Ferguson con un nuevo récord

Una de las dificultades que tienen los jugadores radica en que después del fútbol apenas tienen salida laboral, puesto que se han dedicado en cuerpo y en alma al fútbol. Sin duda, un deporte muy competitivo que no te permite relajarte ni un solo segundo.

Logan intentó todo para seguir jugando al deporte que le dio todo, pero finalmente la falta de ofertas le terminó matando. Lo más curioso es que Shay Logan volvió al Pittodrie Stadium del Aberdeen para arreglar los focos de su estadio. De esta manera, se ganó el cariño de su afición rápidamente. Pero si hay algo todavía más llamativo es que Shay es un buscador nato de petróleo. "Buscando nuevas oportunidades de trabajo, habiendo completado cursos y adquiriendo nuevas habilidades en acceso por cuerdas y pernos. Futbolista desde los 16 años, soy muy decidido en todo lo que me propongo. Trabajar en el negocio del petróleo es algo con lo que estaré 100% comprometido", dice en su LinkedIn.