El histórico palmarés de Rafa Nadal en el mundo del tenis

Rafa Nadal anunció este jueves su retirada del mundo del tenis, aunque su último baile será en la Copa Davis de Málaga de noviembre. "Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004", recordó Nadal en el vídeo de despedida.

Rafa pone punto y final a una de las carreras más laureadas de la historia del deporte y cuelga la raqueta con 1.080 partidos ganados y 227 perdidos, siendo el indiscutible rey histórico de la tierra batida. Su porcentaje de efectividad en la superficie es del 90 por ciento: 484-51.

El cómputo general es de más de 100 títulos individuales y colectivos. Y es que si hablamos de títulos hay que recordar sus 22 trofeos de Grand Slam. De manera más concreta, Nadal se hizo con 14 de ellos en la tierra batida de Roland Garros, además también sumó cuatro en la pista dura del US Open, dos en la del Australian Open y otros dos sobre la hierba de Wimbledon.

Nadal ya está en la segunda posición de la lista histórica de ganadores tan solo por detrás de Novak Djokovic (con 24 en su palmarés) superando a rivales como Roger Federer (20) y leyendas de la talla de Sampras (14), Borg (11) o Agassi (8), entre otros.

Respecto a su palmarés de trofeos ATP, incluyen Masters 1.000, ATP 500 y ATP 250. Otros títulos destacados son: ATP 500 de Barcelona (Trofeo Conde de Godó), ATP 1.000 de Montecarlo que levantó en 11 ocasiones, la medalla olímpica de Pekín 2008 y otra más en Río de Janeiro 2016 junto a Marc López.

El manacorí, a sus 38 años, comenzará una nueva y desconocida etapa ya fuera de las pistas de tenis, pero especialmente centrado en su familia. "La familia lo es todo para mí. Mi madre ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros lo tuviéramos todo. Mi mujer Mery, llevamos 19 años juntos, gracias por todo lo que has hecho. Has sido mi compañera de viaje perfecta. Volver a casa y ver cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar. Con mi hermana hemos mantenido siempre una relación increíble. Mi tío, que es la razón por la que empecé a jugar a tenis. Creo que gracias a él, he podido superar situaciones que han sido difíciles en mi carrera deportiva. Y mi padre, que para mí ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos. Ha sido un ejemplo de esfuerzo, de superación... Muchísimas gracias a mi padre de una manera muy especial", aseguró el tenista.

Lista de algunos de sus logros más importantes

36 Masters 1000

14 Roland Garros

4 US Open

2 Abierto de Australia

2 Wimbledon

2 medallas olímpicas

Premio Príncipe de Asturias en 2008

5 Copa Davis