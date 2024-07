Horario y dónde ver en TV y on line el Nadal - Borges, de la final de Bastad

Dos años, un mes y quince días después de levantar su décimo cuarta Copa de los Mosqueteros, Rafa Nadal volverá a disputar una final. Será en la tierra batida sueca de Bastad, con 38 años, en un torneo que ganó en 2005 con la mitad de edad y ante el portugués Nuno Borges (15:00 horas en Movistar + y en directo en www.larazon.es). El de Manacor logró su cuarta victoria seguida en el torneo ante el croata Duje Ajdukovic en otro partido enrevesado. Fueron dos horas y 13 minutos de pelea para imponerse por 4-6, 6-3 y 6-2 a un rival procedente de la previa y que vive más allá del "top 100" de la ATP. Ahora llega Borges. Es el 51 del mundo, afronta su primera final, por la 131 de Rafa, y nunca se ha medido al de Manacor.

Nadal ha cumplido más que de sobra con el objetivo con el que llegaba a Suecia. Se apuntó al cuadro individual y también al de dobles con el objetivo de acumular minutos en pista pensando en los Juegos. En ambos estaba en semifinales y después de derrotar al balcánico descartó competir junto a Casper Ruud. "He jugado cuatro horas en cuartos y más de dos en semifinales. Me gustaría jugar, pero no es posible", aseguró con una incuestionable dosis de realismo. Porque Rafa competirá hoy de nuevo por un título, pero lo hará después de haber sufrido mucho ante jugadores alejados de la élite del circuito. Después de superar en segunda ronda a un Cameron Norrie venido a menos (42 del ranking), llegó el test maratoniano ante Mariano Navone (más de cuatro horas frente al 36 del mundo) y ayer el examen ante el balcánico Ajdukovic (131 de la ATP).

Para alcanzar la final, Nadal recurrió a sus clásicos. Dureza mental, sobreponerse a situaciones límite y hacer la enésima oda a la resistencia. El croata mostró su potencial en el primer set agarrado a un revés muy poderoso. A Rafa le tocó resistir, adaptarse al partido, al esfuerzo vivido la jornada anterior y, poco a poco, empezó a pelear la semifinal. Superó un break en contra en el segundo parcial para empezar a crecer y estar siempre metido en el partido incluso cuando Ajdukovic todavía creía que podía tumbar a Rafa.

Nuno Borges, el rival de hoy, es uno de esos jugadores de la clase media del circuito que en un día inspirado puede derrotar a cualquiera. "El hecho de compartir cancha con Nadal en una final es un sueño hecho realidad", confesó después de superar al argentino Thiago Agustín Tirante por 6-3 y 6-4. El título 93 de Rafa espera.