Las imágenes de "El Chiringuito" que demuestran que el PSG borra cualquier rasto de Leo Messi en su tienda

La relación entre el PSG y Messi está en sus peores momentos. 'L'Equipe informaba hace unos días sobre una polémica entre Leo y el club parisino por un viaje del jugador a Arabia el pasado lunes mientras el equipo entrenaba en París. Este viaje no gustó en el club. El argentino argumentó que pidió permiso al PSG para poder viajar puesto que era un compromiso y ya había cancelado hasta en dos ocasiones anteriores este viaje porque, como pasó también esta vez,

El contrato del atacante acaba en junio y las opciones de renovar en el PSG después de esta polémica son mínimas. A su vez, la apuesta de Arabia Saudí por el argentino es tan fuerte que se comprometió con el jugador a diseñarle un plan de seguridad personalizado para cada visita que haga al país. Respecto al futuro del argentino existen diferentes versiones. Pues bien, el periodista Marsall afirma en "El Chiringuito" que el argentino jugará en Arabia la próxima temporada, más concretamente en el Al Hilal. Sin embargo, el propio padre de Messi afirma que el futbolista todavía no ha dado el okey a ninguna oferta.

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la Liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión. Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada. Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruine sus 'noticias'", afirmó Jorge Messi.

En medio de esta situación de tensión, el PSG quitó las imágenes de Leo en la tienda oficial -donde era habitual verle- y también sus camisetas. Una decisión polémica que pocas veces se ha visto en el mundo del fútbol contra una estrella y que todavía tiene contrato hasta junio.

Curiosamente, la renovación del argentino parecía cerrada después del Mundial con el PSG, pero la relación se fue enfriando hasta alejarlo cada vez más de continuar en París. El Barça, a pesar de decir públicamente que quieren firmarle, no le ha presentado una oferta en firme. La mala situación económica dificulta todo.