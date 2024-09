Incertidumbre y nerviosismo con la presentación de James por el Rayo Vallecano: "No sabemos nada..."

James Rodríguez tumbó a Argentina con una gran exhibición. El colombiano afronta ahora una etapa muy ilusionante en su retorno a España de la mano del Rayo Vallecano. El equipo madrileño dio la sorpresa y fichó al atacante después de la gran Copa América que hizo. Pese a toda la alegría generada, la realidad es que aún se desconoce por completo cuándo se presentará al deportista. Muchos aficionados empezaron a generar un debate mediante las redes sociales y el propio presidente de la entidad, Raúl Martín Presa, contestó a todas esas preguntas. “Es un jugador más de la plantilla, está disponible y esperemos que debute cuanto antes. Se incorporó tarde con nosotros, venía de jugar la final de la Copa América en julio... y ahora ha jugado sólo media parte y ayer el partido completo con una gran actuación”, aseguró.

El Presidente asegura que todavía no sabe cuando presentarán al colombiano: “No te sé decir, a ver qué acto hacemos, nos debemos al tema deportivo estando ahora en plena competición. No sabemos lo que vamos a hacer, nos pondremos de acuerdo con el jugador para que él esté cómodo. También viene de un viaje largo transoceánico, después de jugar dos partidos, ayer con unas condiciones muy duras de calor y humedad en Barranquilla. Vamos a llevarlo bien, a cuidarlo, para que nos pueda dar lo máximo durante la temporada, porque además le quedan dos viajes más con Colombia hasta fin de año”, dijo.

Estas palabras del máximo propietario generaron ciertas dudas en los fans de James. "No entiendo cómo a estas alturas no se sabe cuándo se le presenta". "Quiero ver a James y no me sorprende que el Rayo no tenga nada claro todavía", aseguraron varios usuarios.

Presa también habló sobre la posible llegada de Memphis Depay al Rayo, que no terminó ocurriendo y ahora está en Brasil: “No estuvo cerca, era una opción, pero tendría que haber salido alguien. Hubo interés por algunos de nuestros delanteros, Raúl De Tomás y otros, pero las ofertas no nos satisficieron y no pudo ser. Estamos contentos con la plantilla que tenemos y no echamos de menos a nadie”, terminó asegurando el Presidente del club madrileño.