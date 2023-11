El inevitable lío que se viene en el Barça femenino

El FC Barcelona femenino es el mejor equipo del mundo. Cuatro finales de Champions en los últimos cinco años, las últimas tres consecutivas y dos veces proclamadas campeonas de Europa. Los datos y los títulos les abalan, nadie les tose en la Liga F y son el equipo a batir en el continente. Este miércoles, remontada en Frankfurt para recordar quien es el rival a batir en Europa.

Mientras el techo deportivo de este equipo es una incógnita, los problemas podrían llegar al Barça femenino desde los despachos. Hastaocho jugadoras terminan contrato este verano, muchas de ellas piezas importantes del esquema de un Jonathan Giráldez, el jefe del banquillo, que también será libre a partir del uno de julio de 2024.

El caso más sonado es el de Alexia Putellas. La doble Balón de Oro, ahora con problemas físicos, es una de las imágenes más potentes del fútbol femenino a nivel mundial y su figura es un reclamo para marcas y equipos de todo el mundo. Convertida en una leyenda del FC Barcelona, Laporta tendrá que convencer a Alexia para que se quede en Barcelona con argumentos distintos a los cheques en blanco que le van a llegar del exterior.

El 'caso Alexia' ya es una realidad. Hasta el momento, las reuniones no han llevado a ningún puerto y las partes no han acercado posturas. Mientras Alexia apura los plazos para ver hasta qué punto está dispuesto a dar el Barça, desde la entidad azulgrana la hoja de ruta sigue siendo clara: Laporta no quiere ser Bartomeu y asume que hay que apretarse el cinturón con las renovaciones, pues la situación económica es la que es y no quiere un trato diferencial para nadie.

Alexia no es la única. Mapi León, Mariona Caledentey, Sandra Paños, Marta Torrejón, Lucy Bronze, Gemma Font y Asisat Oshoala se encuentran en la misma tesitura. Muchas de ellas protagonistas en el equipo, todas podrán negociar con otros clubes a partir del próximo uno de enero. Por si fuera poco, el Barça tampoco se puede despistar con Aitana Bonmatí, recientemente elegida como mejor jugadora del planeta, que termina contrato en 2025.

El FC Barcelona no se puede dormir si quiere seguir reinando en el fútbol femenino, así que se vienen meses movidos en los despachos de la Ciudad Deportiv azulgrana.