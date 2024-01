La irritada reacción de Ibai Llanos al anuncio de Piqué de convertirse en entrenador

Gerard Piqué, el exdefensa central del FC Barcelona y de la selección española, ha anunciado su intención de regresar al mundo del fútbol, pero esta vez desde una perspectiva diferente: como entrenador. Tras retirarse del fútbol profesional el 6 de noviembre de 2022, Piqué se ha dedicado a sus proyectos empresariales, incluyendo la organización de la Kings League y la gestión del Andorra CF, club del cual es propietario

A pesar de haber manifestado en el pasado que no se veía en el rol de entrenador y que preferiría ser presidente del FC Barcelona Gerard Piqué ha sorprendido a sus seguidores y al mundo del fútbol con su reciente declaración. A través de sus redes sociales, comunicó: "Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana".

Esta decisión marca un cambio significativo en la carrera de Piqué, quien había expresado anteriormente que no echaba de menos el fútbol tras su retiro. A no ser que no sea más que otra broma.

La noticia ha generado especulaciones sobre si su nuevo rol como entrenador podría afectar a sus otros proyectos, como la Kings League, o si se trataría de una estrategia de marketing relacionada con esta competición. Uno de los que ha reaccionado ha sido Ibai Llanos, su amigo y compañero de negocios. No se ha quedado corto Ibai Llanos: "Año absolutamente jodido y destruido", ha escrito en las redes sociales.

No obstante, Gerard Piqué ha asegurado que compartirá más detalles sobre su decisión al final de la semana, dejando a la expectativa a aficionados y medios de comunicación

Piqué ha sido una figura polémica y carismática dentro y fuera del campo, conocido por su franqueza y su habilidad para generar titulares Su trayectoria como jugador estuvo llena de éxitos, incluyendo múltiples títulos con el FC Barcelona y victorias con la selección española en el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Ahora, el mundo del fútbol aguarda con interés para ver que tiene pensado Piqué. O si sólo quiere hacer ruido, una vez más.