Javier Clemente da que hablar tras opinar de ETA, de si es de izquierdas y el fútbol femenino

Como ha empezado la Eurocopa, y España juega hoy sábado su primer encuentro contra Croacia, las entrevistas a antiguos seleccionadores españoles se suceden y entre ellos, el que más juego da, sin duda, es Javier Clemente. El entrenador vasco, que busca equipo, estuvo en el banquillo de España en la Eurocopa de Inglaterra, en la que la selección estuvo muy cerca de hacer algo grande, pero falló en los penaltis. Clemente, con el paso de los años, sigue igual que antes, sin pelos en la lengua y respondiendo a todo lo que le pregunten, desde ETA hasta fútbol. Lo ha hecho en el programa de RTVE, Plano general.

Ahí, Javier Clemente habló de fútbol y de política. "Hay falta de respeto y mucha incongruencia. En algunos casos, no todos. Hay políticos muy buenos. Veo mucha contradicción. Entonces, en política, la contradicción la paga todo el país. Si uno es chorizo, es chorizo. Ese no puede estar en la política", decía con contundencia.

Se ha intentado definir, pero no ha quedado nada claro. "Soy de izquierda y de derecha, porque creo que hay que aceptar lo bueno. Los partidos no aceptan las cosas buenas que dice el contrario, que tiene buenas ideas", respondió a la pregunta.

También ha contestado sobre lo que piensa y pensaba de de ETA: ""Se acabó, me dolió en la época que yo lo viví. Lo pasamos mal. Además soy de un partido que siempre ha estado en contra, que es el PNV. Y bueno, luchamos y lo sufrimos, en algún aspecto hubo mucha gente que estaba muy a favor de eso. Tampoco podíamos hacer gran cosa", decía.

Según él, ahora también hay cosas malas, en una comparación no muy afortunada:"No hay terrorismo, pero hay mucha corrupción ¿la corrupción es como un tiro? pues no, pero es que por la corrupción hay muchos que lo pasan peor que si les pegaran un tiro".

Y reconoce que no podría ser entrenador de fútbol femenino por desconocimiento: "Sé muy poco de fútbol femenino, para saber de fútbol femenino suelo decir que tendría que estudiar cómo es la condición física, la calidad técnica, con que velocidad pueden jugar. No conozco las dimensiones de ellas, en el aspecto profesional de momento no sabría entrenar"