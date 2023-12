Jenni Hermoso no puede callarse ante el vestido de Pedroche en Nochevieja

Hablar de Nochevieja, que es el próximo domingo es hablar de las uvas y, por tanto, es hablar de Cristina Pedroche, que en los últimos años se ha convertido en la gran protagonista de la noche por su vestido que luce en las campanadas que retransmite en Antena3. No se para de hablar de ella durante varios días.

Primero con las especulaciones de los días antes, después al lucirlo y más tarde con las reacciones. No va a ser distinto este año: "Tiene que ver con la lactancia: viva la teta, no me cansaré nunca de decirlo", ha asegurado la famosa presentadora en Espejo Público de Antena3. "Contando los días no, ya las horas, con muchos nervios, ultimando cada preparativo", ha continuado explicando cómo está a pocos días de que llegue uno de los programas que más se ve en televisión".

Antes, hace ya años, RTVE era la gran protagonista y el punto de reunión de las campanadas. Eso ha cambiado ahora. Antena3 es la televisión principal, de la que más se habla, por eso el ente público ha querido contrarrestar con el fichaje de Ana Mena y la aparición estelar de Jenni Hermoso. La futbolista, campeona del mundo, y víctima del beso de Rubiales tras la final, ha hablado de su aparición en televisión esa noche y de las bromas que le van diciendo sus amigos: "Mis amigas y mis amigos me hacen la broma de si le haré la competencia, pero Cristina es espectacular, es una persona espectacular y yo también quiero disfrutar de esa noche y que sea lo que Dios quiera».

En el anuncio de las campanadas de Televisión Española, aparecen Ana Mena y Ramón García bromeando ante la cámara cuando se enciende un televisor y desde allí, Jenni Hermoso les pide que se den prisa que no llegan para la presentación. La futbolista aparece con un vestido rojo: "Espero llevar algo que me sienta cómoda con ello y que bueno, que la gente pues también le guste, aunque si no tampoco me importaría mucho», ha dicho.

El desprecio a Jenni Hermoso de un despedido de la Federación española

Al ex director de Comunicación de la Federación, Pablo García Cuervo, le han preguntado en Marca qué le parece lo de las campanas de Jenni Hermoso y ha respondido sin nombrarla: "Aitana Bonmati es la mejor jugadora del mundo en la actualidad, es Balón de Oro y premio The Best en 2023, es la mayor personalidad que hay a día de hoy en el fútbol. Si TVE lo que quiere es apoyar de verdad al fútbol femenino, lo tiene mucho más fácil aún: puede comprar los derechos de la Liga F y dar uno o dos partidos en directo cada fin de semana".