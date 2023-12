Jenni Hermoso no se calla sobre el rumor de ir al Real Madrid

El fútbol femenino también vive de rumores acerca de fichajes y más cuando grandes futbolistas y grandes clubes están por medio. En estos últimos días se ha estado hablando y se ha comentado mucho un par de fichajes que podría haber intentado el Real Madrid.El equipo de Toril no está viviendo su mejor temporada y el trabajo dle entrenador y las jugadoras se está poniendo en duda. De ahí que se esté hablando más que nunca de posibles refuerzos o de tomar decisiones drásticas para cambiar el rumbo de esta temporada.

Y los nombres que han salido como posibles refuerzos no han podido llamar más la atención. Una es Ana-Maria Crnogorčević, ex jugadora del Barcelona y ahora en el Atlético de Madrid y el otro es Jenni Hermoso, campeona del mundo y una de las futbolistas más relevantes del mundo.

A ellas también les ha llegado el rumor y han sido contundentes: "@anacrnogorcevic nos íbamos juntas y no lo sabíamos?", ha escrito Jenni, con un emoji de carcajadas. Su compañera ha contestado: "Pues… podríamos haber ido juntas con el coche.

La futbolita Jenni Hermoso sabe que, como futbolista muy conocida, va a tener que hacer frente a los rumores de fichajes y también que en este fin de año va a tener que seguir contestando acerca del beso que le dio Luis Rubiales tras ganar la final del Mundial. "Es algo que es difícil pasar página de la noche a la mañana, estamos más tranquilas y todo seguirá su curso", contestaba en la presentación de una gala. Le preguntan por qué significa ser una de las mujeres más influyenes: "Es abrumador que te nombren como una de las más influyentes, es un orgullo y una responsabilidad. Lo que siento y decido hacer es como me siento orgullosa, seguiré trabajando y luchando por lo que siento".

Y también respondía acerca de dar las campanadas: "Imagínate, cuando te ofrecen dar las campanadas. Es algo que te pasa una vez en la vida y había que aprovecharlo. Ramón me ha dado varios consejos, estoy emocinado y tengo nervios", aseguraba. Sobre sus deseos para el año que viene, era muy sincera:"Sé que de lo que piense o desee poco se va a cumplir, que venga lo que sea, que la gente sea valiente y no tenga miedo, que siga sus instintios". Y recordó a Itziar Castro: "Era muy especial, me ayudó en momentos difíciles, es una pena muy grande. Tenía fuerza torrencial y desde donde esté nos va a seguir ayudnado