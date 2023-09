Jesé Rodríguez sigue con sus polémicas: ¡ahora la lía con su nuevo dorsal!

Jesé Rodríguez juega en el Coritiba y tiene un desafío cuanto menos difícil por delante: volver a dar ese nivel que tantas veces intentó y que no pudo. El club anunció que el atacante llevará el número 11 en su espalda, pero el jugador Alef Manga se autoproclamó anteriormente como dueño de ese dorsal 11. "Ya tiene nombre. Yo", afirmó. Y es que, todo apunta a que Jesé obligó a la entidad a darle dicho número por delante de las posibles consecuencias.

El jugador aún no fue inscrito con el Coritiba en el Boletín Informativo Diario de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), trámite imprescindible para que pueda jugar con su nuevo club. El delantero dejó el Real Madrid en 2016 y pasó por el PSG, Las Palmas (en dos etapas diferentes), Stoke City, Real Betis, Sporting de Portugal, Ankaragücü y Sampdoria. En la mayoría de ellas, no tuvo éxito.

En su última etapa en la competición italiana, apenas gozó de protagonismo. "La liga italiana es una liga que siempre veía, es una liga muy buena pero la situación que está el equipo no es tan buena. Salió la oportunidad, es una motivación para mí e intentar ayudar a salir de esta situación al equipo. Lo vamos a intentar. Este equipo ha tenido jugadores lesionados, la idea del entrenador es buena, pero los resultados no han acompañado", dijo. "Seguramente en algo me habré equivocado, pero lo importante es aprender y aplicarlo en la vida personal y profesional para mejorar, de eso se trata. No lo sé, siendo Florentino el presidente a lo mejor ya no. No le gustó lo que pasó la última vez. Pero nunca se sabe. ¿Si yo lo ficharía? Si lo mirara como un dueño de club, depende de las opciones que tenga en mercado, pero hay que mirar otras cosas. Pero mirando sólo talento, sin dudarlo, Con los ojos cerrados", explicó Jesé Rodríguez.