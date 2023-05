Josep Pedrerol, sobre las críticas a España: "No veis que nos quieren quitar el Mundial"

Josep Pedrerol, director y presentador de "El Chiringuito", insistió en que España no es un país racista y sí hay racistas al igual que pueda suceder en el resto de países. "En Inglaterra, en Brasil... Todo dan lecciones. ¿No veis que nos quieren quitar el Mundial?", afirmó Pedrerol. Y es que, hay que recordar que Portugal, España y Marruecos están en la misma candidatura de cara al Mundial de 2030.

Vinicius se mostró claro en su primer mensaje. "No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas", afirmó Vinicius en sus redes sociales.

Durante el transcurso del partido se realizaron numerosos insultos intolerantes y continuados hacia el jugador visitante Vinicius Jr. En el informe se recalca que se escucha nítidamente, “puto negro”, “me cago en tus muertos”, “hijo de puta”, Vinicius idiota”, “puto negro, hijo de puta”, Vinicius perro”, “hijo de puta”, “mono que eres un puto mono”, “tonto, tonto”, “uh, uh, uh”", señala el acta arbitral reseñada por LaLiga.

Estos fueron algunos de los titulares más destacados tras el homenaje a Vinicius. 'TNT Sports Brazil': "Fuera del campo, Vini Jr. recibe apoyo en el primer partido tras episodios de racismo contra el Valencia". 'L'Équipe': "Público del Bernabéu y jugadores del Real Madrid rinden homenaje a Vinicius". 'ESPN': "El Bernabéu se vuelca con Vinicius".