La polémica representante de breaking australiana pide perdón, pero defiende su baile en los Juegos de París

Los Juegos Olímpicos siempre dejan en el recuerdo momentos deportivos inolvidables, récords, hazañas, algún desastre y protagonistas inesperados. En esta última categoría se puede incluir a la australiana Rachael Gunn, que participó en breaking, novedoso deporte olímpico, y que fue objeto de burla en redes sociales e incluso parodiada en algunos programas de televisión muy famosos. Para algunas personas cercanas al hip hop, que tiene cuatro ramas y una es el breaking, esa actuación fue la que terminó de destrozar la imagen del nuevo deporte olímpico, aunque ya estaba descartado para los Juegos de Los Ángeles 2028. “Es realmente triste oír esa críticas y lamento mucho la reacción que ha experimentado la comunidad”, explicó Rachael, conocida como Raygun cuando es b-girl, en el programa “The Project”, del canal australiano “Network 10”, la primera entrevista que concede después de los Juegos de París.

Pese a todo, defendió su actuación. “Sabía que la gente no entendía mi estilo y que no lo iba a entender. Quería sacar a relucir algunos movimientos y temas australianos”, explicó. “Nunca iba a vencer a estas chicas en lo que hacen mejor, la dinámica y los movimientos poderosos, así que quería moverme de manera diferente", añadió.

Gunn admitió que una representante del Comité Olímpico Australiano le avisó de la que se estaba montando después de su participación en los Juegos, y que por eso evitó ver Internet. “Afortunadamente, recibí apoyo en materia de salud mental bastante rápido y también dejé las redes sociales e Internet”, dijo. “Ha habido una parte de respuestas muy agresivas, horribles, no sólo atacándome a mí, sino atacando a mi marido, a mi equipo, a la comunidad de break dance y street dance en Australia", desveló. Una de los peores momentos que pasó fue cuando los periodistas la persiguieron en París “de forma salvaje”. "Eso me puso en estado de pánico. El baile era mi medicina y luego se convirtió en mi fuente de estrés”, describe. Todavía no ha podido volver a bailar.

También respondió a quienes insinúan que su clasificación para los Juegos de París estaba amañada: “Fui la b-girl australiana mejor clasificada en 2020, 2022 y 2023. Me invitaron a varios campeonatos mundiales, así que el registro está ahí. Después, en una batalla puede pasar cualquier cosa”.