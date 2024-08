Ridícula derrota de España en la semifinal contra Brasil

Un gol ridículo a los cinco minutos de partido condenó a España a la pelea por el bronce. Nada fue igual después de que Cata Coll pegara un pelotazo en la espalda a Irene Paredes que acabó dentro de la portería española. El gol se lo cargan a la capitana en el acta, pero el error, gravísimo, fue de la portera.

A partir de ahí todo fueron nervios. Una lucha contra el reloj como si sólo quedaran cinco minutos de partido cuando eran sólo cinco minutos los que se habían consumido. Demasiadas prisas para tener tanto partido por delante y demasiadas facilidades en defensa para las brasileñas, que encontraban con mucha facilidad la espalda al fondo de la selección española. Así llegó el segundo gol. Un centro de Yasmim cruzó toda la defensa hasta llegar a los pies de Gabi Portilho, a la que había dejado liberada Olga Carmona.

Parecía que el partido contra Colombia había servido de aviso para que España entrara más concentrada al partido, pero no sirvió de nada. La selección ha dado la sensación durante todo el torneo de estar agotada mentalmente. Ni Aitana ni Irene Paredes parecían estar en su mejor momento. Sólo Alexia Putellas, por momentos, ha dejado muestras de su calidad. Y es a la que Montse Tomé dejó en el banquillo para hacer hueco a Jenni Hermoso.

De Jenni fue el único disparo con peligro de la primera mitad, pero Lorena, la portera brasileña, demasiado aficionada al teatro, demostró que también sabe parar. Siempre Jenni. Es la única futbolista española que tiene facilidad para el gol. Pero Lorena se lo negó otra vez en la segunda mitad justo antes de que Adriana marcara el tercero de Brasil después de rematar al larguero un contraataque.

Las señales que transmitía España eran de impotencia. Y desde el banquillo tampoco se transmitía otra cosa. Montse Tomé había querido dar una vuelta a la alineación desde el comienzo y reconocer el trabajo de las futbolistas que habían hecho posible la remontada contra Colombia con la entrada de Laia Codina en el centro de la defensa, además de Jenni y de Eva Navarro, que no mejoró el rendimiento de Athenea en el torneo.

Los cambios que hizo Montse Tomé no modificaron nada más que el nombre de las jugadoras. No inventó nada la seleccionadora para dar la vuelta al partido. Entró una lateral por otra –Oihane por Olga Carmona– y una extrema por otra –Athenea por Eva Navarro–. Pero la sensación de fragilidad era la misma. O más. Poco después de regresar del vestuario Irene Paredes y Laia Codina no se entendieron en un despeje y Brasil estuvo a punto de marcar. No tardó la capitana en salir del campo, a los cinco minutos de la segunda mitad era sustituida por Laia Aleixandri, que había sido su compañera en el centro de la defensa durante todo el torneo.

El cambio de Irene Paredes era la consumación del derrumbe de España. La selección estaba desordenada y Tomé mantuvo demasiado tiempo a Alexia Putellas en el banquillo. No la hizo jugar hasta el minuto 75, cuando Brasil ya ganaba 3-0 y los ánimos de las españolas ya estaban por los suelos. Aún así le dio tiempo a mejorar la imagen de España, a acercarse al área de Lorena con más peligro.

Pero antes que a Alexia la seleccionadora española había recurrido a Patri Guijarro para ocupar el medio centro en lugar de Teresa Abelleira. Otra vez jugadora por jugadora. Otra vez un cambio sin apenas incidencia en el ataque.

Los balones parados de Alexia Putellas han dado vida a España en varias ocasiones en el torneo. Y de nuevo un saque de esquina de la dos veces mejor jugadora del mundo dio origen al gol de la Roja en un cabezazo de Salma Paralluelo después de que la tocara Jenni Hermoso, aunque el gol se lo dieran a Duda Sampaio en propia portería.

Alexia tiene calidad en el pase y visión de juego, pero también es otra jugadora capaz de acercar a España al gol. Después de que marcara Salma mandó un disparo al larguero y un remate con la derecha que Lorena despejó.

Alexia era lo que necesitaba España, pero Montse Tomé la tuvo 75 minutos en el banquillo. Pero ella no puede estar en todo y un error, otro más, en la salida de la pelota, entre Oihane y Cata Coll dio paso al cuarto que marcó Kerolin resolviendo un mano a mano entre las piernas de la portera.

España volvió a marcar en un córner para hacer el resultado menos doloroso. Otra vez en un córner que marcó Salma, aunque esta vez fue Jenni la que lo lanzó y Alexia la que tocó en el área.

El partido deja la duda de qué hubiera pasado si Alexia hubiera estado en el campo desde el comienzo, o al menos desde el descanso. Y también la de qué hubiera pasado sin ese autogol impropio en el comienzo y la de si España levantará el ánimo para pelear el viernes por el bronce.