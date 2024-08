Enmanuel Reyes tiene claro por qué pelea para España: "Mucho más... a mí me conquistó Cristóbal Colón"

Enmanuel Reyes Pla es un boxeador de 31 años nacido en La Habana (Cuba) y una de las piezas más importantes del boxeo español. De momento ya se ha asegurado una medalla en los Juegos de París, 24 años después de Rafa Lozano subiese al podio al conseguir medalla en Sidney 2000. Hoy se jugará un puesto en la final ante el azerbayano (nacido en La Habana, como Reyes Pla) Loren Berto Alfonso Domínguez.

Reyes tuvo unos inicios duros y pasó por la cárcel en Alemania. Finalmente ha logrado la merecida gloria y está brillando con luz propia en los Juegos. Empezó a practicar el boxeo desde muy joven y formó parte del equipo nacional de boxeo de Cuba. En 2019, decidió marchar a España, donde tenía familia. Para llegar, tuvo que tomar un vuelo a Moscú, donde permaneció seis meses. Fue detenido durante un mes en Alemania para finalmente poder volar hasta España. En 2020, le fue concedida la nacionalidad española y convocado por el seleccionador nacional Rafael Lozano. Desde entonces participa con España en las competiciones internacionales.

En estos Juegos, además de por su desempeño en el ring el púgil, que compite bajo bandera española, ha sido protagonista por sus declaraciones. Tras asegurarse una medalla, Reyes se desataba delante de las cámaras de El Desmarque con unas sorprendentes declaraciones : “Vinimos aquí con un objetivo, se ha abierto la puerta de conseguir una medalla, hemos venido a eso a dar palos y a arrancar cabezas aquí en Paris. Vamos a prender fuego a la Torre Eiffel y a levantar a Napoleón de la tumba para decirle que aquí estamos nosotros. O el medallero va para arriba o nos cargamos Francia entera”, sentenció con una sonrisa.

Pero si hay unas declaraciones de Enmanuel Reyes que han enloquecido las redes sociales en los últimos días son las que realiza al ser preguntado si se siente español. Las redes sociales han recuperado un fragmento de una entrevista que dio al periódico DxtCampeón y que han dado mucho de que hablar.

"Más español que los españoles"

"Soy español, como si hubiera nacido aquí. La gente piensa que no porque soy negro y hablo como un cubano, pero siempre digo Soy más español que los españoles porque a mí me conquistó Cristóbal Colón". Unas palabras que no han tardado en hacerse virales y acumular miles de 'me gusta'.

"Este país me ha abierto las puertas y me he declarado español. Defiendo con orgullo la bandera española", aseguraba a su llegada a París. Hoy, "El Profeta" quiere llevar a España a lo más alto.