¿Quién será el próximo rival de Ilia Topuria?: estas son las posibles opciones

El reinado de Ilia Topuria en el peso ligero ya es una realidad. El hispano-georgiano cumplió con su promesa de acabar su enfrentamiento con Charles Oliveira en el primer round, para convertirse en el primer peleador de la UFC en proclamarse doble campeón invicto.

Las 155 libras tienen nuevo rey, y el futuro de la división parece abrirse hacia nuevos caminos. El abandono -momentáneo o no- de Islam Makhachev ha provocado que todo se agite en el peso ligero, generando aire fresco en una división que parecía intocable.

Y es que Ilia Topuria supone una amenaza real, y el interés que despierta no es el mismo. Por ello, el abanico de opciones que posee el hispano-georgiano para su próxima pelea es amplísimo. Tras obtener el cinturón, muchos se preguntan acerca del siguiente desafío y de cuándo regresará 'El Matador'. Lo cierto es que el propio Ilia ha dado alguna pincelada de cuándo podría volver a la jaula, y las opciones para enfrentar son múltiples.

¿Cuándo volverá a pelear Ilia Topuria?

Una vez finalizado el UFC 317, el regreso de Ilia Topuria al octógono de la UFC es una incógnita. El hispano-georgiano deberá sentarse con la compañía y discutir acerca de su nueva fecha y su próximo rival.

Sin embargo, al ser preguntado antes y después del combate, Ilia no descartó la posibilidad de regresar a la jaula antes de que finalice 2025. Ante escenario, las dos opciones posibles son las siguientes: El Madison Square Garden de Nueva York en noviembre o, de nuevo, el T-Mobile Arena de Las Vegas en diciembre. Sobre esta última posibilidad, Ilia Topuria afirmó "ser una opción perfectamente", por lo que todo dependerá del rival y las fechas que maneje Dana White, presidente de la UFC, junto con sus 'matchmakers'.

¿Quién será el próximo rival de Ilia Topuria?

Tras la contundente victoria de Ilia Topuria ante Charles Oliveira, la UFC podría barajar diferentes opciones para el hispano-georgiano en su combate. Si se sigue el ranking oficial del peso ligero, Arman Tsarukyan se encuentra como contendiente número uno, Charles Oliveira en el número dos y Justin Gaethje en el número tres.

No obstante, el próximo rival de Ilia Topuria podría no encontrarse en el top cinco.

Paddy Pimblett, la opción más 'caliente'

El peleador inglés es el rival que mejor se ha posicionado para enfrentar a Ilia Topuria en su próximo combate, a pesar de estar rankeado en la posición número ocho. La mala relación que tienen ambos peleadores se ha hecho notar en varias ocasiones, y al terminar el combate de este pasado fin de semana, el de Liverpool subió al octógono para encarar al hispano-georgiano.

Y es que Ilia llamó a sus próximos rivales advirtiendo de lo que se les venía a partir de su victoria, y Pimblett no dudó en contestar enfrente de él. Una imagen que ha recorrido el mundo entero y que parece la excusa perfecta para que la UFC empareje próximamente a ambos.

Sin embargo, este pequeño 'careo' no gustó nada al presidente de la UFC, que no entendió por qué dejaron a Paddy subir a la jaula. Una reacción que invita a pensar que la compañía no tendría en sus planes juntar a ambos en un próximo combate, aunque lo cierto es que las ventas de dicha pelea serían estratosféricas.

Arman Tsarukyan: ¿de peleador reserva a próximo contendiente?

La segunda opción que podría plantear la UFC es la de Arman Tsarukyan. El armenio viene de ser el peleador reserva del combate estelar entre Topuria y Oliveira, y ahora podría tomar el papel de protagonista.

Sin embargo, en varias declaraciones Topuria ha afirmado que no le gustaría darle la pelea por el título ante su falta de profesionalidad después de caerse de su combate ante Islam Makhachev en enero por unos problemas de espalda.

Justin Gaethje en la recámara

Otra posibilidad, aunque algo más remota, es la de Justin Gaethje. A pesar de que Ilia Topuria aseguró ser el peleador 'que más merece' la oportunidad por el título, la UFC podría no estar de acuerdo. Y es que Dana White ha mostrado su descontento con el peleador estadounidense tras su amenaza con el retiro en caso de no obtener una oportunidad por el cinturón en su próximo combate.

Por ello, el número tres del ranking es una posibilidad siempre y cuando Ilia Topuria quiera ofrecerle realmente una pelea, por lo que las oportunidades son más bajas respecto a los dos casos anteriores.

La opción de Islam Makhachev se disipa

Por último, el peleador con opciones de enfrentar al actual campeón del peso ligero es Islam Makhachev. Eso sí, todo apunta a que deberá ser en el peso ligero y no en un hipotético peso welter por el triple campeonato.

Tal y como ha asegurado Topuria, la UFC le ha pedido no comentar acerca de su subida al peso welter, algo que apunta que desde la UFC descartan por completo. A pesar de que no existe fecha oficial, está previsto que Islam haga su debut en el peso welter en el mes de octubre, lo que hace bastante complejo emparejar a ambos peleadores.

En caso de vencer a Jack Della Maddalena, Islam se convertiría en el campeón, lo que dificulta aún más las cosas. Por otro lado, si el ruso cae derrotado, Ilia ya ha asegurado que 'se tendrá que poner a la cola'.

Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades que se plantean, esta pelea es la que todo el mundo quiere ver. La UFC, los aficionados e incluso los peleadores de la compañía ansían con un combate que podría marcar historia en la compañía.

Las opciones son múltiples, y cualquiera es valida, pero por el momento Ilia tendrá que desconectar de las MMA. El hispano-georgiano pasará tiempo con su familia antes de regresar, por lo que ahora solo falta que transcurra el tiempo para conocer el próximo desafío del hispano-georgiano.