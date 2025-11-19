Kai Trump, la nietísima de Donald Trump acabó última en su estreno en el circuito profesional

Kai Trump es la mayor de los diez nietos del presidente de Estados Unidos. Su padre es Donald Trump Junior, su madre Vanessa es la pareja actual de Tiger Woods, ella es una estrella adolescente en las redes sociales y el pasado fin de semana ha debutado en el circuito profesional de golf femenino (LPGA Tour) al participar como invitada en el torneo Annika que se ha disputado en Florida. Kai recibió una invitación de uno de los patrocinadores, no de su abuelo que también estaba incluido en esa lista, para la competición en el Pelican Golf Club, en la localidad de Belleair. Kai, que tiene como «caddie» al hermano de la extenista Anna Kournikova, aseguró que su abuelo le había recomendado que saliera a divertirse y evitar los nervios... pero no la sirvió de mucho. Debutó con un «drive» desde el hoyo 10 que recibió los aplausos del público. Luego cerró la primera jornada con +13 tras nueve «bogeys» y tres «doble bogeys». El viernes mejoró algo, +18 total, pero no lo suficiente para superar el corte. Acabó última.

La afición de su abuelo por el golf es mundialmente conocida. El presidente de Estados Unidos posee 17 campos repartidos por todo el planeta, pero no pudo acercarse al torneo de Florida. Poco importó porque ha tenido más seguimiento que nunca. «Ha generado una atención inédita y las cifras en redes sociales son espectaculares», se comentaba desde la organización.

Kai está en el último curso en el instituto Benjamin, en Palm Beach. El año que viene se enrolará en la Universidad de Miami y allí competirá en su equipo de golf. La nieta de Trump ha disputado habitualmente torneos de aficionados a nivel nacional con la American Junior Golf Association (AJGA) y ocupa el lugar 461 en el ranking estatal. Y es que Kai es una estrella mucho más allá del golf. En redes sociales es única. Tiene más de 2,5 millones de seguidores en Instagram, más de 1,3 millones de suscriptores en YouTube y cuenta con una marca propia de ropa deportiva, KT. La sudadera, con la que ha posado en el despacho del abuelo, cuesta alrededor de 130 dólares.

Kai se convirtió en una referencia al publicar videoblogs jugando al golf, asistiendo a eventos en la Casa Blanca, acudiendo con su abuelo a la Ryder Cup en el Air Force One... o siendo un referente en la Convención Republicana para captar el voto joven. Subida al atril antes de las últimas elecciones presentó a su abuelo como «un abuelo normal que nos da refrescos y caramelos cuando nuestros padres no miran».