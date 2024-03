Kyrgios desvela la fecha de su regreso

El regreso de Nick Kyrgios a las pista está más cerca. El australiano solo disputó un partido en los últimos 17 meses por culpa de sus problemas con las lesiones. "Espero poder estar de vuelta en una pista el mes que viene si todo va bien", escribió el deportista en una publicación en Instagram.

El australiano fue finalista en Wimbledon 2022, pero el destino le tenía preparado el reto de afrontar una situación difícil repleta de recaídas. El desgarro en uno de sus meniscos propicia que sus puntos en el casillero desaparezcan y que algunos aficionados ya le hayan perdido la pista por completo.

"Hay que ir día a día, todavía queda tiempo. Intenté volver antes de lo que era aconsejable y sentí dolores. Me centré mucho en hacer una buena rehabilitación, tuve diversas opiniones de expertos a los que no había consultado, y he hecho una gran mejoría desde que me operé. Mi cuerpo todavía anda algo descompensado, así que tengo que tener paciencia y confiar en el proceso. Necesito llegar a un punto en el que tenga plena confianza en mi cuerpo", dijo hace unas semanas.