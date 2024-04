Kyrgios la lía tras pedir el despido de un árbitro

Cristian Garin (112°) se metió en la semifinal del ATP de Estoril tras derrotar por 6-2 y 7-6 a Nuno Borges (62°). En el encuentro ocurrió una enorme polémica. En el segundo set, el marcador iba 3-2 en favor del portugués y Cristian Garin estaba al servicio con punto de break en contra. Un tiro del chileno dio en la línea y alguien del público gritó "out". Ambos tenistas se desconcentraron, pero se siguió jugando, Borges contestó y "Gago" la tiró larga.

Borges mostró su cabreo y pidió repetirlo, aunque no le hicieron caso. Luego del duelo, el luso disparó: "Salí de la cancha sin entender el criterio del árbitro. Él sabe que cometió un error. No tenía ningún sentido. El punto no debería detenerse porque alguien entre la multitud grite. Garin sintió que algo venía de la multitud, pero continuamos y falló. Garín me dijo que falló porque paré. No es su culpa, pero tampoco se ve bien en esta situación", afirmó. El periodista José Morgado, experto en tenis, subió a su cuenta de X un video que muestra lo que pasó en Estoril y escribió: "Todavía no puedo creer que esto haya sucedido".

En otra publicación en X, Morgado posteó lo que dijo Garin. "Detuvo el punto. Yo también me detuve. No sé si es mi punto o si deberíamos repetirlo. Necesito comprobarlo. Lo comprobaré más tarde. Después de eso, el ambiente era una locura y estoy muy orgulloso de mí mismo. Fue un poco molesto durante el partido", declaró el ariqueño. Kyrgios apareció nuevamente y le lanzó un dardo a la raqueta nacional. "¿Cómo puedes decir que ganaste ese punto? ¿El hecho de que deje de moverse no significa que detuvo el punto? En el mejor de los casos, una repetición. Te falló la bola en la línea del tranvía. ¿Cómo puedes ganar ese punto?", manifestó.