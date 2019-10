La escalofriante caída de Marc Márquez en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Tailandia es ya una de las más duras de la carrera del piloto español. Fue un "high side" en la curva siete del circuito de Buriram, que supuso un fuerte golpe contra el suelo en la zona lumbar y las piernas que le dejó un buen rato tumbado en el suelo y sin respiración. La moto quedó destrozada y tuvo que afrontar el resto de la jornada sólo con una.

Milagrosamente no hay fractura y pudo competir en el FP2 y hacer el sexto mejor tiempo del día, pero este accidente es quizá el más feo de su vida deportiva. El otro en el que realmente vio el peligro muy de cerca fue aquel de Mugello 2013, cuando se cayó a más de 300 kilómetros por hora y estuvo a punto de chocar con el muro de la recta de meta. Aquella imagen fue tan espeluznante como la de este viernes en Tailandia, aunque después del susto y las pruebas médicas se confirmó que no tenía nada roto.

El otro gran accidente de Márquez le ocurrió todavía en Moto2 y le costó un título que estaba luchando contra Stefan Bradl. Fue en Malasia 2011, por culpa de un charco de agua inesperado en la pista y el fuerte golpe le provocó visión doble. Se asustó mucho, no pudo correr las siguientes carreras y perdió la corona mundial. Siempre ha reconocido Marc que lo pasó muy mal, porque la visión doble no desaparecía y llegó a temer la posibilidad de no poder recuperarse.

Finalmente todo quedó en un susto, como el de su caída en Tailandia justo cuando está a dos puntos de coronarse en este 2019. Un aviso de que en el motociclismo nada se puede dar por seguro.