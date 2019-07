La clave por la que Marc Márquez es líder destacado del Mundial de MotoGP

Segundo, primero, caída, primero, primero, segundo, primero, segundo. Así es la secuencia de resultados de Márquez en las ocho carreras que se han disputado esta temporada. Una hoja de servicios impoluta y prácticamente imposible de igualar por aquellos que tratan de pelear contra él por el título mundial. Los 44 puntos que acumula Marc al frente de la clasificación no son tanto por las cuatro victorias, que también, como por su capacidad para no fallar cuando el día no está para ganar. Excepto en la inesperada caída de Texas, cuando ya estaba en cabeza con varios segundos de diferencia, siempre que no ha podido ser primero ha sido segundo, el plan perfecto para ganar una corona que premia la regularidad.

El número 93 hace tiempo que dejó de ser sólo espectacular, para convertirse también en un metrónomo que marca los tiempos y las subidas al podio con precisión absoluta. Marc siempre está, mientras los demás aparecen y desaparecen, por eso ha ganado cinco de los últimos seis mundiales y tiene muy encarrilado el que se está disputando. Él ha ganado la mitad de las carreras de 2019 consumidas hasta la fecha: Argentina, Jerez, Le Mans y Montmeló, mientras que no existe ningún otro enemigo que haya podido ni siquiera repetir triunfo. El curso se abrió en Qatar con Dovizioso ganando, pero el italiano, su máximo rival teóricamente, se está apagando al mismo ritmo que la ilusión que había en Ducati por haber encontrado un piloto capaz de ser campeón. No consigue ser rápido en todos los circuitos, algo que en 2018 sí era más frecuente. La victoria de su compañero Petrucci en Mugello no es una buena noticia para él, porque puede interpretarse como que la Ducati va bien, pero Dovi anda un poco desconectado.

Los otros dos Grandes Premios los han ganado Rins (Texas) y Maverick (Assen). Ambos se pueden incluir en esa nueva generación que viene apretando, pero la verdad es que ninguno tiene, a día de hoy, opciones de título. Álex está a 59 puntos tras su caída en Países Bajos y quizá todavía le falte algo de cocción para amenazar realmente a Marc. «Siempre se habla de muchos, pero al final, a la hora de la verdad los domingos, siempre estamos los mismos», ha dicho alguna vez el vigente campeón respecto al empeño que hay en buscar y descubrir al verdadero «anti Márquez». El que más cotiza al alza en este sentido actualmente es Quartararo, que ha encadenado dos podios y dos «poles», pero su explosión como «rookie» no le va dar, de momento, para mucho más que eso. Mientras unos crecen y otros están lejos de su mejor nivel (Lorenzo y Rossi), Márquez va amasando puntos a base de una regularidad que muchos le pedían cuando era más joven.

Su arranque de año es casi perfecto y mejor que los dos cursos pasados, sin ir más lejos. En 2018 a estas alturas sumaba dos ceros en lugar de uno y las mismas victorias, mientras que en 2017 sólo tenía un triunfo, un par de días en blanco, un cuarto y un sexto lugar. Peor saldo que el actual antes de ir a Alemania, un lugar donde nunca falla.