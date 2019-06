Florentino Pérez ha alabado en Mendy su capacidad de superación. Lo ha dicho varias veces el presidente blanco para destacar que el nuevo madridista ha vencido la durísima prueba de pasar un año en silla de ruedas, pero recuperarse para seguir jugando al fútbol. Le sucedió cuando tenía 14 años: "Tuve una artritis de cadera a los 14-15 años", cuenta. El médico le dijo que era imposible que volviera a caminar. "Pero nunca me rendí. Incluso entonces, en mi cabeza me dije: ''es imposible que no vuelva a caminar, que no vuelva a jugar al fútbol''. Durante tres meses estuve en el hospital, enyesado. Luego, fui a rehabilitación durante seis meses y pude quitarme el yeso, pero me quedé en una silla de ruedas por un tiempo. Y poco a poco me enseñaron a caminar", ha reconocido el futbolista francés. Estaba en el PSG, pero le costó volver a jugar bien al fútbol. "Regresé después de mi lesión, pero no miento, no estaba en absoluto en el nivel. Aprendí lo básico del fútbol, ​​aprendí a controlar, a hacer pases...", continuaba en una entrevista en Le Parisien.

Pero a partir de ese momento, mejoró, se centró y se convirtió en el futbolista que es ahora: listo para hacer la competencia a Marcelo en la banda izquierda del Real Madrid