Así trabaja la selección sin Luis Enrique

Robert Moreno, con una pizarra en la mano, da instrucciones a los futbolistas durante el entrenamiento. Ordena el partidillo y pone la pelota en juego con la izquierda. Es un técnico participativo. De vez en cuando, para la sesión y reúne a los futbolistas alrededor del círculo central para darles instrucciones. O habla personalmente con alguno para corregirlo. El segundo entrenador de la Roja ocupa el lugar de Luis Enrique, ausente sobre el campo pero presente en la distancia.

La Federación utiliza todos sus recursos técnicos para que el seleccionador no se pierda ningún detalle. Unas cámaras situadas en las torres de iluminación del campo principal de la Ciudad del Fútbol graban el entrenamiento para que Luis Enrique no se pierda detalle. El mismo problema personal que le hizo abandonar de manera precipitada la concentración de la Roja en Malta en el mes de marzo le impide trabajar sobre el terreno con los internacionales, pero el seleccionador sigue pendiente de todo.

La selección, los jugadores, el cuerpo técnico y todos los empleados tienen que adaptarse ahora a la ausencia del líder, aunque tutele la concentración desde la distancia. Es la primera vez que se quedan sin la referencia del seleccionador durante toda la concentración. En Malta tuvo que regresar el mismo día del partido y Moreno sólo tuvo que asumir el mando para dar la charla técnica antes del encuentro y para dar instrucciones durante el choque. Ahora la situación cambia. Es él la referencia visible. Lo será en el campo de entrenamiento, donde ha empezado ya su trabajo, también ante los medios en la conferencia de prensa, y en los partidos, donde figurará como entrenador principal aunque sea de manera circunstancial.

Luis Enrique ha confeccionado la lista de convocados con la ayuda de sus colaboradores, siguiendo las mismas rutinas que en concentraciones anteriores. La única diferencia, explicaba Robert Moreno hace dos semanas en la conferencia de prensa posterior al anuncio de los convocados, es que no ha presenciado partidos en directo. «Desde que volvimos de Malta seguimos la misma dinámica de siempre. Jesús [Casas, el tercer entrenador], Rafel [Pol, el preparador físico] y yo tenemos una serie de jugadores que seguimos de forma continua. Luis los sigue a todos. Nosotros utilizamos las nuevas tecnologías, preparamos informes, hacemos vídeos, los seguimos in situ, que es lo único que Luis no ha podido mantener, pero él ha seguido viendo partidos, leyendo informes, se ha seguido reuniendo con nosotros, tanto físicamente como por videoconferencia, y todo lo que pase en la concentración aunque no esté van a ser decisiones de Luis», confirmaba.

La situación puede prolongarse en el tiempo. No hay fecha estimada de regreso, pero la Federación tampoco se plantea un cambio. Existe el convencimiento de que aunque esta excepción se prolongue durante toda la clasificación, la selección debe ganarse el sitio en la Eurocopa multisede de 2020. Mantienen la fe en Luis Enrique. «El compromiso de la Federación con el seleccionador nacional es total. El compromiso mutuo sigue y seguirá vigente. No hay ningún tipo de duda. Éste es un momento difícil en el que él tiene todo nuestro apoyo, toda nuestra ayuda, toda nuestra confianza, tanto en él como en su staff y por eso será su staff el que durante esta concentración llevará el día a día de la selección. Robert permanece en contacto permanente con él», explicaba el director deportivo de la Federación, José Francisco Molina, el mismo día en que se anunció la lista de convocados para estos dos compromisos.

Todos arropan al seleccionador y a la vez a Robert Moreno, que tiene que ocupar su lugar durante estos días. Él sólo trata de «disfrutar», admite. Disfrutar entre comillas porque la circunstancia es complicada, pero disfrutar porque es la mejor manera de que el trabajo salga bien. Para que todo salga igual que si Luis Enrique estuviera sobre el terreno.