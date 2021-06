Manolo Lama revive su salida de Deportes Cuatro: “Vasile sabe que se equivocó”

Deportes

El periodista ha concedido una entrevista a Siro López en su canal de Twitch. Siro ha aprovechado la ocasión para que Manolo Lama le contase por qué dejó de presentar Deportes Cuatro.

Noticias relacionadas La Otra Liga. La sincera opinión de Manolo Lama sobre Josep Pedrerol

“Me entero un viernes al acabar el programa. En la puerta hay un señor, el pobre descompuesto, que me está esperando con una carta y cuando la leo veo que dejo de presentar Los Manolos, no que me despiden porque Cuatro nunca me despidió, lo que me decían era que me relevaban de Los Manolos”, ha rememorado el periodista.

“Creo que alguien envenenó con mala baba a Vasile. Sé de buena tinta que él sabe que se equivocó”, ha añadido Manolo Lama haciendo alusión al consejero delegado de Mediaset. Según el periodista, éste trató de reubicarle en otro programa, algo que él no aceptó. Manolo Lama decidió irse renunciando a los cuatro años de contrato que le quedaban.

Manolo Lama y su opinión sobre Pedrerol

Siro López también ha aprovechado la ocasión para preguntar a Manolo Lama por Josep Pedrerol con quien compite al mediodía. Sobre El Chiringuito, ha señalado: “Me parece que tiene mucho mérito. No es un programa de deportes, es un programa de entretenimiento muy bien hecho, muy bien cuidado y trabajado, donde cada uno sabe cuál es su función. Pedrerol lo borda y lo hace muy bien. Yo a veces lo veo y me río con ellos”. “Jugones ya no me gusta tanto porque yo creo que Pedrerol tiene más el registro de El chiringuito que el de Jugones. Él lo hace a su manera, se gusta y da noticias, que es lo importante. También da otras muchas que luego no se cumplen, pero es lo que tiene la profesión”, ha agregado Manolo Lama.