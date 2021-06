El Athletic ofrece dos años de contrato a Javi Martínez

El conjunto vasco, que tenía previsto reforzar su centro del campo este verano con Javi Martínez y con Jon Moncayola, ha visto como este último ha renovado por diez temporadas con Osasuna. El Athletic no quiere quedarse también con las ganas de fichar a Javi Martínez, y ha ofrecido a éste dos años de contrato.

Si bien el centrocampista de 32 años ve con buenos ojos regresar a San Mamés, no lo hará a cualquier precio. Es por ello por lo que Javi Martínez exige un esfuerzo al Athletic, que se haría con sus servicios a coste cero una vez finalizado su contrato con el Bayern de Múnich, para que le ofrezca una ficha que sea de su agrado. Esto es algo que sí están dispuestos a ofrecerle a Javi Martínez otros equipos que han tocado su puerta en las últimas semanas.

“Estoy abierto a todo. Mis ideas son todas, cualquier cosa que me llene deportiva y personalmente. Puede ser jugar y vivir en Estados Unidos, en Australia, volver a España... Creo que aún me queda fútbol. ¿El Athletic? En Bilbao viví seis años increíbles. Claro que está ahí”, manifestó cuando todavía pertenecía al Bayern de Múnich.

Javi Martínez y su frustrado fichaje por el Athletic

Cabe señalar que el centrocampistallegó a ser cazado en verano diciendo que llevaría el dorsal número 2 en el Athletic. “Me han dejado el ‘2”, decía Javi Martínez tras conocerse los dorsales del conjunto vasco de cara a esta campaña. “¡El mítico de Toquero!”, le respondía, entre risas, Thiago Alcántara. Finalmente su fichaje no terminó por concretarse. El Bayern de Múnich solicitaba 12 millones por su traspaso y se negó a rebajar su precio después de que éste anotase un gol en la Supercopa. El Athletic, por su parte, no quiso superar los 10, cantidad que pagó al Torino por Álex Berenguer.