La Real Sociedad irrumpe con fuerza en la puja por Kubo

Tras la satisfactoria cesión de Odegaard al cuadro txuri-urdin, el conjunto donostiarra vuelve a mirar al Real Madrid en busca de refuerzos. Ahora la Real Sociedad querría aprovechar que Carlo Ancelotti tampoco hará sitio a Kubo para ofrecer acomodo al japonés en sus filas.

Según el diario AS, el nipón es muy del gusto de Roberto Olabe, director de Fútbol del equipo vasco, que ya la pasada temporada estuvo interesado en conseguir su cesión, aunque finalmente fue el Villarreal el que se impuso en la puja. No obstante, el Real Madrid terminó sacando a Kubo del submarino amarillo en el mercado invernal para que pudiera tener más protagonismo en el Getafe. Así pues, dependerá de los minutos que pueda garantizarle la Real Sociedad que el japonés recale en Anoeta o no. En principio, el cuadro txuri-urdin piensa en él como alternativa a David Silva. También como recambio de Adnan Januzaj si éste no renueva y termina saliendo del equipo.

Los rivales de la Real Sociedad en la puja por Kubo

También en el Real Madrid quiere pescar el Mallorca. Y es que su gran objetivo tras haber ascendido a Primera División es Kubo. Además del cuadro bermellón, Espanyol y Betis quieren ofrecer acomodo al japonés. De todas estas opciones, regresar al Real Mallorca podría ser la más atractiva para Takefusa Kubo, que desplegó su mejor fútbol en el equipo balear. Habrá que ver si la irrupción de la Real Sociedad en la puja por Kubo cambia las preferencias del nipón de cara a la próxima temporada.