El equipo que quiere torpedear el fichaje de Dani Ceballos por el Betis

Que el Betis vaya a hacerse con Dani Ceballos está por ver. El conjunto verdiblanco está tratando de alcanzar un acuerdo con Álex Fernández, que termina contrato con el Cádiz, y hasta entonces podría optar por una cesión cuya ficha sea menos elevada que la del futbolista del Real Madrid. Y es que su elevado salario es un hándicap para el Betis. También lo es la irrupción de la Roma de José Mourinho en la puja por el centrocampista de 25 años.

El equipo italiano tiene previsto reforzarse en el mercado invernal y solicitará al Real Madrid la cesión de Dani Ceballos. El cuadro merengue, por su parte, quiere dar salida al sevillano, que no entra en los planes de Carlo Ancelotti. Su preferencia es que recala en el equipo que mayor porcentaje de su ficha esté dispuesto a asumir, preferiblemente si acepta tener una opción de compra obligatoria cercana a los 20 millones de euros. Eso sí, al Real Madrid no le gusta la situación de Borja Mayoral en la Roma, al que intentará buscar un nuevo acomodo en el mes de enero.

Dani Ceballos quiere volver al Betis

La preferencia de Dani Ceballos es más clara, no quiere moverse de LaLiga Santander y le gusta la opción de regresar al Betis. Habrá que ver si la Roma, tal y como apunta La Gazzetta dello Sport, consigue tentarle con una jugosa oferta que retrase sus planes de volver al conjunto verdiblanco.

“Hay poquita gente que aún tiene, un poquito de rencor, por así decirlo, de mi salida del club. Creo que eso viene porque no hubo una explicación clara en ese momento, pero ¿qué te podría decir yo del Betis? Es el club que me ha hecho crecer en Primera, el que me ha dado la oportunidad de ser el futbolista que soy y para mí lo es todo. Lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, estoy seguro de que antes de que me retire volveré a jugar en el Betis”, señalaba recientemente Dani Ceballos.