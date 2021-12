Jarro de agua fría para España: Abde elige jugar con Marruecos

Ez Abde, el extremo del filial del Barcelona, responderá a la convocatoria del técnico de la selección marroquí, Vahid Halilhodzic, y jugará con Marruecos en la Copa de África de Naciones en Camerún (entre el 9 de enero y 6 de febrero) pese a haber sido tentado por España, según informaron hoy varios medios marroquíes.

El portal marroquí “le 360 sport” indicó que Abde cambió su perfil personal en Instagram para presentarse como “jugador del Barcelona e internacional con el equipo nacional de Marruecos”.

“Es un mensaje explícito que debe acabar, una vez por todas, con las esperanzas de la Federación Española. Ezzalzouli, nativo de Beni Mellal, no tiene la intención de llevar los colores de otra nación pese a todas las estratagemas españolas”, subrayó la página web marroquí.

Por su parte, el medio marroquí especializado en fútbol “almountakhab.com” afirmó que Abde “hará grandes esfuerzos” para jugar con la selección marroquí en la Copa de África “a pesar de las presiones del Barcelona”.

La prensa marroquí se hizo eco desde ayer de la información publicada por el canal catarí “beIN Sports”, según la cual, la Federación Española de Fútbol intenta convencer a Abde “para declinar la convocatoria” del técnico de la selección marroquí.

Las palabras del seleccionador marroquí sobre Abde

Cuestionado sobre Abde, Vahid Halihodzic comentaba: “Lo descubrí hace poco y hablé con él. Él jugaba en el segundo equipo y no podía convocarlo, pero ahora está jugando con el primer equipo. Vi que tenía la calidad necesaria para este equipo. Juega por banda, es rápido, es capaz de marcar diferencias por los costados. No tenemos a muchos jugadores así y pensé que nos podría interesar”.

“Está jugando y casi es titular. Pese a que solo lleva un mes o mes y medio jugando, lo he convocado porque está jugando en un equipo como el Barcelona. He hablado dos veces con él y está impaciente de jugar con nosotros. Él está muy orgulloso de jugar en el equipo de Marruecos. Hablaremos con los responsables de su equipo, el presidente y el director deportivo, porque no pueden prohibirle venir porque es seleccionable. Intentaremos llegar a un acuerdo amistoso, explicaremos las cosas y encontraremos una solución aceptable para todos”, concluyó.