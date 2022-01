Borja Mayoral, Mariano y Borja Bastón, opciones para la delantera del Getafe

Pese a su victoria frente al Real Madrid, el conjunto azulón ha vuelto a acusar su falta de pegada en el Sánchez Pizjuán, donde ha caído 0-1 frente al Sevilla. Es por ello por lo que el Getafe peina el mercado en busca de un nuevo delantero siendo Borja Mayoral, Mariano Díaz y Borja Bastón las opciones que actualmente baraja.

Noticias relacionadas Leo Messi. Desvelado el precio del reloj que lució Messi durante sus vacaciones

En lo que respecta a Borja Mayoral, no goza de la confianza de José Mourinho, por lo que saldrá de la Roma en el mercado invernal. Lo hará para volver al Real Madrid y salir de nuevo en calidad de cedido, una opción que le ofrecería el Getafe según la COPE. Si bien la prioridad de Borja Mayoral era continuar en la Serie A, la Fiorentina, que era su principal baza para ello, no ha movido ficha por el momento. Por otro lado, no vería con malos ojos regresar a Madrid de la mano del Getafe.

Mariano y Borja Bastón, alternativas del Getafe a Borja Mayoral

Por si no fuera capaz de alcanzar un acuerdo con Borja Mayoral, el conjunto azulón piensa en otro delantero del Real Madrid como Mariano Díaz como alternativa. Aún así, y pese al poco protagonismo que le está brindando, Carlo Ancelotti ha manifestado que no quiere bajas en su plantilla de cara al segundo tramo del campeonato.

La tercera vía que explora el Getafe es la de Borja Bastón, que puede salir del Real Oviedo a un equipo de Primera División a cambio de 1,5 millones de euros. Sin duda, una opción asequible para el equipo madrileño.