Piccini negocia su salida del Valencia

El lateral de 29 años termina contrato con el conjunto che a final de temporada y el club de Mestalla no tiene intención de renovarle. Pesa a que Cristiano Piccini fue titular frente al Real Madrid, esto se debió a la baja de Thierry Correia y a la lesión de Foulquier. Con ambos por delante, el Valencia rescindirá su contrato para que pueda firmar con el Estrella Roja, club con el que ya negocia.

La intención del conjunto che con este movimiento es liberar una ficha con el objetivo de incorporar a un nuevo fichaje. Además de Cristiano Piccini, otro que puede salir del Valencia es Daniel Wass. El Atlético de Madrid ya ha alcanzado un acuerdo con este último para que ocupe el hueco que ha dejado la salida de Kieran Trippier al Newcastle. Aunque Daniel Wass también termina contrato con el Valencia a final de temporada, el conjunto che prefiere no hacer caja por él y poder seguir contando con sus servicios. Sin embargo el danés amenaza con no volver a jugar si el club de Mestalla no facilita su salida al Atlético de Madrid.

Además de Piccini y de Wass, Manu Vallejo podría salir del Valencia

Pese al poco protagonismo que está teniendo el atacante de 24 años, el conjunto che no tendría intención de desprenderse de él. Así se lo habría transmitido el Valencia a Cádiz, Osasuna y Levante, equipos que en las últimas semanas se han interesado por Manu Vallejo. Sin embargo, éste ha recibido una suculenta propuesta para poner rumbo a China.