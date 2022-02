Marcelino tajante ante la opción de ser el próximo entrenador del Atlético

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, dijo este sábado que no concibe “un Atlético de Madrid sin Simeone”, cuando le preguntaron por los rumores que le apuntan como candidato del club colchonero para relevar al técnico argentino si el Cholo no sigue al frente del equipo madrileño.

Noticias relacionadas Vídeo. Indignación en redes sociales por la mirada lasciva de Cabral a la jefa de prensa de la Fiorentina

“No concibo un Atlético de Madrid sin Simeone, no entra en mi cabeza. Me parece un grandísimo entrenador, enorme, de un mérito increíble todo lo que esta consiguiendo”, dijo Marcelino en la rueda de prensa previa al derbi vasco ante la Real Sociedad de este domingo en San Mamés.

El técnico asturiano, en todo caso, aseguró que él lo que está es pendiente del Athletic”, que es “lo más importante” y donde se encuentra “feliz”. “No estoy pendiente de lo que suceda en los demás equipos, estoy muy feliz en el Athletic, muy agradecido a las palabras del presidente y que Dani dijeron sobre nosotros”, comentó al respecto de lo que comentaron ron sobre él y su cuerpo técnico durante la semana el presidente, Aitor Elizegi, y el centrocampista Dani García.

Elizegi consideró al de Careñes y su equipo como “la persona y el equipo técnico idóneos” para continuar en el Athletic la próxima temporada, para la que aún no han renovado; y Dani aseguró que “Marcelino es el mejor entrenador que puede tener el Athletic” y con el que mayor “mejora individual” ha tenido como jugador.

“Ahora estoy pendiente del Athletic-Real y cómo podemos ganar, que sería una gran satisfacción. Es lo que ocupa mi mente. El Athletic es lo mas importante”, aseguró Marcelino.