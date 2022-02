Dani García pide perdón a Juanma Castaño y a Siro López

Eufórico después de que el Athletic se clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey eliminando al Real Madrid, el centrocampista de 31 años entró en directo en la radio. Tras realizar las pertinentes preguntas, Juanma Castaño aprovechó para preguntar a Dani García si le seguía cayendo mal.

Y es que el de Zumárraga afirmó en redes sociales en el año 2012 que el periodista le caía cada vez. “A mi nadie me cae mal”, dijo Dani García en la Cope. “2012 está olvidado”, señaló el futbolista ante la insistencia de Juanma Castaño.

“No te jode, olvidado por ti”, replicó éste. “Cuando se gana, más olvidado todavía”, añadió Dani García entre risas. Ahí fue cuando entró Siro López: “Yo también le caía muy mal. Y no sólo yo, también Petón y Albelda”. “Si Albelda es mi prototipo de jugador”, agregó el centrocampista del Athletic tratando de quitarle hierro al asunto.

“Cuando eres joven y no tienes cabeza, a veces pasan esas cosas. Luego recapacitas. Si he rajado, os pido perdón”, prosiguió Dani García. Para terminar, mandó un último y sincero mensaje a Juanma Castaño: “He de reconocer una cosa. Me caías regulero, después de MasterChef muy bien”. Ambos terminaron sellando la paz y el periodista prometió ir un día a Bilbao a hacerle una tortilla a Dani García.

🦁 Dani García, en @partidazocope, después de la clasificación del @AthleticClub a las semifinales de Copa



😀 "Hemos cantado en el vestuario pero sin trompeta"



🤣 "Me caías 'regulero' @juanmacastano, pero después de @MasterChef_es me caes muy bien"https://t.co/Vyd73smdxF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 4, 2022

La victoria del Athletic frente al Real Madrid

Alex Berenguer metió al Athletic Club en semifinales de la Copa del Rey al batir a Thibaut Courtois con un disparo cruzado desde la frontal en el minuto 89 de un choque ante el Real Madrid que parecía dirigirse a la prórroga.