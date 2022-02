El Atlético de Madrid trabaja en un fichaje no autorizado por Simeone

Pese a tener contrato hasta 2024, la continuidad de Simeone está más en entredicho que nunca. Tras su derrota frente al Barcelona en el Camp Nou, el Atlético de Madrid se ha quedado fuera de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, por lo que ambas partes deberán replantearse su futuro si el equipo no se clasifica para la próxima edición de la Champions. El cuadro colchonero, tal y como contamos en LAOTRALIGA, trabaja en el fichaje de Matty Cash, un futbolista que no termina de convencer al Cholo.

Noticias relacionadas Redes sociales. Ferran Torres comparte su primera fotografía con la hija de Luis Enrique

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que a Simeone no termina de convencer la falta de experiencia en la élite de este lateral de 24 años del Aston Villa. El conjunto inglés se negó a negociar en enero con el Atlético de Madrid en enero por Matty Cash por la gran conexión que existe entre éste y su técnico, Steven Gerrard. No obstante, Andrea Berta, director deportivo del cuadro colchonero, mantiene los contactos por él, lo que podría indicar que no se está contando con el Cholo para la planificación de la próxima temporada.

La prioridad de Simeone siempre ha sido un César Azpilicueta que termina contrato al final del presente curso con el Chelsea. Aunque la prioridad del internacional español sería regresar a LaLiga Santander, podría tener ya un acuerdo con el Barcelona, motivo por el que el Atlético de Madrid habría vuelto a lanzarse a por Matty Cash.

Los posibles recambios de Simeone en el Atlético de Madrid

Se cuente o no con el Cholo para la planificación de la próxima temporada, podría ser el propio Simeone el que decidiera dejar su cargo. De ser así el Atlético de Madrid ya piensa en recambios para el argentino. Simone Inzaghi, técnico del Inter de Milán, es la opción que más gusta. Pioli, entrenador del Milan, la alternativa.