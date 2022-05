El equipo de LaLiga que quiere adelantarse al Barcelona fichando a Javi Galán

Se complica el fichaje de Javi Galán para el Barcelona. Aunque el conjunto azulgrana confiaba en poder sacarle del Celta de Vigo por una cantidad cercana a los 10 millones de euros, la irrupción del Sevilla en la puja podría elevar el coste del lateral zurdo de 27 años.

Y es que el Barcelona, en ningún caso, alcanzará los 18 millones de euros que figuran en la cláusula de Javi Galán. Es más, para rebajar todavía más su precio, tal y como contamos en LAOTRALIGA, el equipo catalán ofreció al Celta de Vigo a Martin Braithwaite y a Riqui Puig, aunque la ficha de ambos es inasumible para el cuadro celeste. Por todo ello, según Mundo Deportivo, el fichaje de Javi Galán se le ha complicado al Barcelona. Esto ha convertido al Sevilla en el nuevo favorito para hacerse con sus servicios.

Iñaki Peña podría acercar a Javi Galán al Barcelona

La baza, por tanto, del Barcelona para hacerse con Javi Galán podría ser Iñaki Peña. El guardameta de 23 años regresará al conjunto blaugrana tras su cesión al Galatasaray para afrontar su último año de contrato. Entre o no en la operación que está llamada a llevar a Javi Galán al conjunto blaugrana, el Celta de Vigo quiere a Iñaki Peña como sustituto de un Matías Dituro que no seguirá en el equipo. En lo que respecta a los planes del Barcelona en su portería, el club culé buscará hacer caja por Neto en verano y Xavi Hernández vería con buenos ojos que Iñaki Peña se quedase como segundo portero. No obstante, todo dependerá de si extiende su contrato. El Celta de Vigo no es el único equipo dispuesto a hacer un esfuerzo con un Iñaki Peña y si éste decide salir en busca de un mayor protagonismo, el Barcelona estará obligado a hacer caja por él.