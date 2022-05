Uno de los colaboradores más queridos explica su salida de El Chiringuito

Pedro Sáez, el ingeniero, ha dejado de formar parte del programa que presenta y dirige Josep Pedrerol. El colaborador, cuyos vídeos se han convertido en virales en redes sociales, ha tenido a bien explicar su salida de El Chiringuito.

“Mis planes eran terminar el Trabajo de Fin de Grado y la última asignatura de la carrera, pero se me ocurrió la locura de proponerle a Josep aportar algo de valor al programa con Big Data y fútbol. Josep, que es un genio, se dio cuenta del filón y me brindó la oportunidad”, comenzó señalando Pedro Sáez en Twitch sobre sus inicios en el programa. “Soy bueno con la ironía y salió muy bien ese invento de analizar al equipo de El Chiringuito que juega en la Liga de Medios”, añadió.

Según Pedro Sáez, aunque estaba bien pagado, el problema para él eran las horas y el compatibilizar su trabajo en el programa con los estudios. “Empezaba a las 12 de la mañana y paraba a las 15 horas. Y luego teóricamente era de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Además, le iba sumando las horas que salía en la tele. Me dormía a las 4 de la mañana y a las 12 tenía que volver a trabajar. No tenía tiempo para estudiar. No soy un zombi, lo puedo hacer una o dos veces, pero no durante un mes entero”, prosiguió.

“A finales de marzo empecé a echar muchas horas, muchas más horas de lo normal. Un jueves, la última vez que salí en el programa, expresé que no debería de estar ahí hoy por la cantidad de horas que había echado”, agregó Pedro Sáez.

Su baja de El Chiringuito no ha sido voluntaria

“Me dijeron que iban a cambiar el horario, y me dejaron claro que si quería echar ocho horas no iba a poder hacer mi sección. Pero a mí me daba igual salir o no salir en la tele, yo solo quería un horario más determinado”, se justificó. Finalmente, el pasado 3 de mayo le comunicaron “que ya no tenía que ir”. Por ello Pedro Sáez asegura que su salida de El Chiringuito ha sido “una baja no voluntaria”.