La Real Sociedad presenta una oferta por Cristian Tello

La baja de larga duración de Mikel Oyarzabal ha llevado al cuadro txuri-urdin a fijarse en el extremo de 30 años. Cristian Tello termina contrato con el Betis y es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero, algo que quiere aprovechar la Real Sociedad.

Noticias relacionadas Laotraliga. Betis y Valencia solicitarán al Real Madrid la cesión de Reinier Jesús

Por ello, según el diario AS, el conjunto donostiarra ha presentado una oferta por el ex del Barcelona. El citado medio añade que la de la Real Sociedad es la única propuesta que ha recibido Cristian Tello para seguir su carrera en LaLiga Santander. También, como contamos en LAOTRALIGA, Galatasaray y Trabzonspor pretenden hacerse con sus servicios. Por otro lado, si Cristian Tello no aceptase la oferta de la Real Sociedad ni la de ninguno de estos dos equipos turcos, podría encontrar acomodo en Estados Unidos o en Arabia Saudí, donde también le pretenden.

Cristian Tello no es la única opción que baraja la Real Sociedad

La Real Sociedad trabaja para hacerse a coste cero con Cristian Tello y con más futbolistas. Otro con el que negocia desde enero es con Juan Mata, que a sus 34 años saldrá del Manchester United tras ocho temporadas y media en el club. También procedente de Old Trafford podría llegar a la Real Sociedad Edinson Cavani. El cuadro txuri-urdin no ha ejercido la opción de compra que tenía por Sorloth y el uruguayo podría ser su recambio. El agente de Edinson Cavani ha confirmado que jugará en España la próxima temporada, lo que hace indicar que es muy probable que termine recalando en la Real Sociedad. “Cavani se quedará en Europa, hay varios sondeos de equipos españoles y el atacante uruguayo optará por uno de ellos. LaLiga lo seduce deportivamente pensando en Qatar 2022 y su continuidad, además le permite estar cerca de sus hijos más grandes que viven en Italia”, manifestó Walter Guglielmone.