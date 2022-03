Dos equipos se disputan el fichaje de Cristian Tello

El atacante de 30 años termina contrato con el Betis a final de temporada y es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero. Esto es algo que querrían aprovechar el Galatasaray como el Trabzonspor para hacerse con Cristian Tello a coste cero de cara al siguiente curso.

No obstante, el ex del Barcelona, que esta campaña ha anotado 4 goles y repartido 3 asistencias en los 30 partidos que ha disputado, apurará su contrato a la espera de una oferta de renovación del Betis. De no llegar ésta, según Goal, su futuro podría estar en Turquía, donde tiene al Galatasaray y al Trabzonspor como pretendientes.

Andrés Guardado, el último en renovar con el Betis

El internacional mexicano Guardado amplió su contrato con el Betis en una temporada, hasta junio de 2023, según anunció el club verdiblanco. Andrés Guardado recaló en el Betis en el verano de 2017 procedente del PSV Eindhoven holandés, por algo más de 2 millones de euros, y desde su llegada ha disputado 158 partidos oficiales con la camiseta bética, con cuatro goles y 16 asistencias.

El centrocampista tapatío, que en septiembre cumplirá 36 años, terminaba al final de esta temporada su vinculación con el Betis, que ya amplió en dos años en diciembre de 2019, y se ha convertido en uno de los pesos pesados del vestuario del equipo verdiblanco, del que es su segundo capitán.

En lo que va de campaña, el capitán de la selección de México, con 173 encuentros y 28 tantos marcados con el Tricolor desde su debut con 19 años en diciembre de 2005, ha jugado 29 partidos oficiales con el Betis en LaLiga Santander, Copa del Rey y Liga Europa, 17 como titular, con 1.481 minutos sumados y un gol.