El Villarreal quiere quitarle al Real Madrid el fichaje de Ospina

El submarino amarillo busca competencia para Rulli y está obligado a fichar a un nuevo portero dado que no ha renovado a Sergio Asenjo. Al igual que éste último, David Ospina termina contrato con el Nápoles, algo que el Villarreal y el Real Madrid quieren aprovechar para hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso.

La intención del cuadro merengue es que el colombiano, que tiene pasaporte francés y no ocuparía plaza de extracomunitario, tenga un rol similar al que tuvo Dudek en su día. Con Thibaut Courtois como indiscutuble, querría a Ospina como titular y ceder nuevamente a Lunin para que no vea frenada su progresión. Más opciones tendría de ser titular David Ospina en el Villarreal, lo que le convierte en un serio rival para el Real Madrid para hacerse con sus servicios. No obstante, la presencia de Carlo Ancelotti en su banquillo, que ya le tuvo a sus órdenes en el Nápoles, podría declinar la balanza en favor del conjunto blanco.

Ospina podría poner rumbo al Villarreal y Luis Maximiano ser su sustituto en el Nápoles

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, antes de que se certificase el descenso del Granada a Segunda División, el Nápoles pensaba en Luis Maximiano como recambio de David Ospina. El equipo italiano estaba dispuesto a pagar hasta 16 millones de euros por el guardameta de 23 años al cuadro nazarí. No obstante, tras el descenso del Granada, su fichaje podría resultar todavía más asequible para el Nápoles.