Manu Sánchez renovará con el Atlético y volverá cedido a Osasuna

El lateral de 21 años jugará por tercera campaña consecutiva en el cuadro rojillo. Sin sitio en el Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco premiará el buen hacer de Manu Sánchez renovando su contrato más allá de 2025. Entonces volverá a ceder al defensor a Osasuna para que siga progresando como futbolista en un lugar donde es feliz.

Noticias relacionadas Fútbol. La novia de Pau Torres puede ser clave en su fichaje por el Manchester United

Manu Sánchez se ha visto perjudicado para la llegada de Reinildo al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, que sólo contaba con Renan Lodi en su demarcación, fichó a Reinildo Mandava en el mercado invernal. “Lo cierto es que no me beneficia mucho, pero sigo centrado en lo mío, que es terminar la temporada con Osasuna de la mejor manera posible, jugando todo lo que pueda y colaborando a conseguir los objetivos”, dijo Manu Sánchez al ser cuestionado al respecto en una entrevista.

“Queda mucho todavía”, agregó sobre los meses de cesión que le restabann en Pamplona, en los prometió disfrutar “dentro y fuera del campo”, sin prisas ni presión respecto al próximo verano. Manu Sánchez incidió entonces en que, si regresó a Osasuna, fue porque durante su primera estancia estuvo “muy feliz”.

En ella confesó que sueña con ir a la Selección: “Sería un sueño, pero ahora debo afianzarme en la Sub-21. En unos años se podrán valorar escenarios más grandes”. También habló sobre las críticas en redes sociales: “No sé si de verdad piensan lo que escriben. No me gusta saber qué se comenta sobre mí. Me da igual; yo voy a lo mío, porque para bien o para mal, siempre habrá gente que te va a criticar”.