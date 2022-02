Manu Sánchez reconoce que se ha visto perjudicado con la llegada de Reinildo al Atlético

El lateral de 21 años está cedido en Osasuna por el conjunto rojiblanco. Si bien el Atlético de Madrid contaba con Renan Lodi y con Mario Hermoso en su demarcación, ha sumado un nuevo lateral en el mercado invernal. Sobre la llegada de Reinildo Mandava ha hablado Manu Sánchez en la última entrevista que ha concedido.

“Lo cierto es que no me beneficia mucho, pero sigo centrado en lo mío, que es terminar la temporada con Osasuna de la mejor manera posible, jugando todo lo que pueda y colaborando a conseguir los objetivos”, señala Manu Sánchez al ser cuestionado en EFE por el fichaje de Reinildo Mandava por el Atlético de Madrid.

“Queda mucho todavía”, dice sobre los meses de cesión que le restan en Pamplona, en los que disfrutará “dentro y fuera del campo”, sin prisas ni presión respecto al próximo verano. Incide en que, si regresó a Osasuna, fue porque durante su primera estancia estuvo “muy feliz”.

De la mala situación deportiva por la que pasa su anterior club, opina que “cuentan con un gran equipo y un excelente entrenador, por lo que conseguirán revertir la situación. Creo que el Atleti terminará en los puestos altos y en Champions, seguro”.

En nueve días, el Atlético de Madrid visitará El Sadar, un día especial para él: “aunque ellos estén en un mal momento, saldré a dar lo mejor de mí mismo. Tengo que pensar en mí y en mi equipo”.

Manu Sánchez sueña con la Selección

“Sería un sueño, pero ahora debo afianzarme en la Sub-21. En unos años se podrán valorar escenarios más grandes”, considera sobre la futura posibilidad de ir a la selección absoluta.

Manu Sánchez y las críticas en redes sociales

Manu Sánchez no comparte la ira con la que algunos usurarios reflejan su opinión en las redes sociales: “No sé si de verdad piensan lo que escriben. No me gusta saber qué se comenta sobre mí. Me da igual; yo voy a lo mío, porque para bien o para mal, siempre habrá gente que te va a criticar”.