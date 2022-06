El sueldo que ha pedido Gabriel Jesús tras ofrecerse a Atlético y Real Madrid

La llegada de Haaland al Manchester City puede propiciar el desembarco de Gabriel Jesús en LaLiga Santander. El brasileño entrará este verano en su último año de contrato y el equipo que dirige Pep Guardiola buscará hacer caja por él, motivo por el que se ha ofrecido a Atlético y Real Madrid.

El delantero de 25 años ha exigido a ambos equipos un sueldo de 5 millones de euros netos por temporada. Al igual que ha hecho con futbolistas de la talla de Gareth Bale y de Di María, el Atlético ha descartado fichar a Gabriel Jesús. El Real Madrid, por su parte, se lo estaría pensando con el brasileño según la Cadena SER.

Gabriel Jesús y los otros futbolistas a los que ha dado calabazas el Atlético de Madrid

Una vez se confirmó que no iba a seguir en el PSG, Ángel Di María se ofreció al Atlético de Madrid. No obstante, el equipo madrileño no consideró su fichaje por tres razones. La edad de Di María, 34 años, y el fichaje de Samuel Lino, llevaron al conjunto rojiblanco a decir no al argentino.

El Atlético también hizo lo propio con Gareth Bale, que ha terminado contrato con el Real Madrid. Los agentes del futbolista se reunieron con Andrea Berta, secretario técnico del cuadro colchonero para ofrecer el fichaje del galés. “Los agente de Bale se reunieron con Andrea Berta y le ofrecieron que Bale jugase la próxima temporada en el Atlético de Madrid”, desveló el periodista Pedro Morata a Juanma Castaño. “Realizado este ofrecimiento, que he tenido la oportunidad de confirmar en ambas partes, el Atlético ha dicho que ‘agradecemos el ofrecimiento pero no es un jugador que entre en nuestro planes’. Pero Bale fue ofrecido en una comida oficial con el director deportivo del Atlético de Madrid y la respuesta es no”, agregó.