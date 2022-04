Guardiola quiere llevarse a Mikel Merino al Manchester City

Tras el acertado fichaje de Rodri Hernández, el técnico catalán vuelve a mirar a LaLiga Santander en busca de refuerzos para su centro del campo. En esta ocasión, el futbolista al que quiere llevar Pep Guardiola al Manchester City es a Mikel Merino, de la Real Sociedad.

Así lo asegunran tanto el Manchester Evening News como El Confidencial. Mikel Merino es una petición expresa de Pep Guardiola al Manchester City y el conjunto inglés podría pagar a la Real Sociedad los 60 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión este verano.

Mikel Merino podría estar abierto a fichar por el Manchester City

El centrocampista de 25 años, que además de con el Manchester City ha sido relacionado con el Real Madrid, no descaba dar un salto en su carrera. “No lo sé, queda mucho para pensar en eso. Si estuviera pensando en el futuro más que en presente, no podría dar todo mi nivel. Tengo que estar centrado en la Real, y más adelante a ver dónde te lleva el fútbol. Es bueno que otros equipos piensen en ti, eso es positivo y demuestra que está haciendo un buen trabajo y que se reconoce”, dijo Mikel Merino al ser cuestionado recientemente por su futuro.

El navarra ni siquiera descarta jugar en el Athletic. “Nunca puedes decir nunca. Yo ahora estoy aquí genial y desde luego no pienso absolutamente en la posibilidad de ir al Athletic, pero esto del fútbol da muchas vueltas, así que mejor no meter en un embrollo”, agregó.