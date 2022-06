Contactos para que Mauricio Pochettino entrene al Athletic

El PSG rescindirá en los próximos días el contrato del técnico argentino que podría volver a entrenar en LaLiga Santander, donde ya dirigió al Espanyol, de la mano del conjunto vasco. Aunque ha hablado con otros entrenadores, Mauricio Pochettino sigue siendo la primera opción de Ricardo Barkala, candidato a la presidencia del Athletic.

Según MARCA, ambos mantuvieron una reunión en la Costa Brava y se han seguido viendo desde entonces. Cuestionado por el equipo rojiblanco, Mauricio Pochettino señalaba recientemente: “El Athletic es un modelo excitante, que genera un respeto enorme por todo lo que representa. El mérito que tiene el Athletic es enorme, con un compromiso que llega a los límites....y a veces los cruza. He visto Lezama y he conocido lo que supone el nuevo estadio. Me llevo una impresión que desde la distancia era difícil captar”.

Joaquim Löw, alternativa a Mauricio Pochettino para el Athletic

Otro factor que acercaría a Mauricio Pochettino al Athletic es que su amigo Ramón Planes sería el director deportivo del club vasco si Ricardo Barkala accede a la presidencia. No obstante, tendría que renunciar a gran parte de su sueldo para entrenar al equipo rojiblanco. Es por ello por lo que Barkala también ha sondeado al que fuera seleccionador alemán, Joaquim Löw, para conocer si estaría dispuesto a entrenar al Athletic. Según apuntaban desde El Chiringuito, sí vería con buenos ojos tener una oportunidad en LaLiga Santander, pero que recalase en San Mamés se antoja muy complicado. Aunque difícil, más factible, a día de hoy, parece la llegada de Mauricio Pochettino al Athletic.