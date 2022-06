José Callejón firmará por dos temporadas con el Getafe

El atacante de 35 años termina contrato y aunque la Fiorentina tiene la opción de prolongarlo una campaña más ambas partes podrían separar sus caminos. Consciente de ello, tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Getafe contactó con José Callejón con el que ya tendría un acuerdo.

Noticias relacionadas Cazado. Muniain responde a su ex dejándose ver con su nueva novia

El ex del Real Madrid ha visto con buenos ojos la posibilidad de regresar a LaLiga Santander de la mano del conjunto azulón, con el que firmará por dos temporadas según la prensa italiana. Ya el pasado verano, el Getafe intentó fichar a José Callejón, aunque éste prefirió continuar en la Serie A.

José Callejón, Fernando Pacheco y Portu serán los primeros fichajes del Getafe

Tras haber renovado a Quique Sánchez Flores, el equipo madrileño está en disposición de anunciar sus primeros refuerzos. El Getafe habría aprovechado el descenso del Alavés para fichar a Fernando Pacheco. También habría alcanzado un acuerdo con la Real Sociedad para hacerse con Portu.

En lo que respecta al atacante de 30 años, recalará en el Coliseum a cambio de 3,5 millones de euros. No tan avanzado como el fichaje de Portu tiene el Getafe el de Fernando Pacheco. Al menos, la cantidad que pagará el conjunto azulón al Alavés no ha trascendido. Fernando Pacheco, también de 30 años, tenía, además de al Getafe, al Espanyol, al Elche y al Real Mallorca como pretendientes. Sin embargo ha prevalecido su deseo de regresar a Madrid. Otro futbolista por el que negocia es por Jorge de Frutos, aunque de momento no hay acuerdo con el Levante para su traspaso.