La pillada que demuestra que Piqué no se ha olvidado de Shakira

La cantante ha puesto fin a su relación de doce años con el central del Barcelona, con el que tiene dos hijos en común. Decepcionada con Gerard Piqué, Shakira habría dedicado a éste la canción ‘Te felicito’. De ahí que resulte tan sorprendente que el futbolista haya sido cazado en su coche escuchando a la colombiana.

En concreto, la canción que llevaba Gerard Piqué de fondo ha sido ‘Inevitable’, un tema que se publicó antes de que iniciase su relación con Shakira. Esta pillada ha causado un gran revuelo en las redes sociales, y es que en dicha canción se escuchan frases como: “No encuentro forma alguna de olvidarte. Porque seguir amándote es inevitable”. El tema de Shakira deja la puerta cerrada a una posible reconciliación, ya que también dice: “No tienes que decirlo. No vas a volver, te conozco bien”.

Shakira es tan brillante que Piqué pasa la tusa escuchando Inevitable. 🥰 pic.twitter.com/TaOjTvSewE — Jonny From The Block (@silapreto) July 14, 2022

Las vacaciones de Shakira y Piqué

Inmersos en rumores sobre el complicado proceso de separación que están viviendo por todo lo relativo a la custodia de sus dos hijos, Shakira y Gerard Piqué continúan demostrando que Milan y Sasha son su prioridad en estos momentos y, como cualquier expareja con niños en común, toca repartirse las vacaciones para disfrutar al máximo de sus pequeños.

Si hace unos días era el futbolista del Barcelona, apasionado del tenis, el que se desplazaba a Londres con sus hijos para presenciar los primeros partidos de Wimbledon - donde se le vio muy serio y pendiente de su teléfono móvil en todo momento - posteriormente llegó el turno de la colombiana, que abandonó Barcelona con Milan y Sasha para poner rumbo a Santander.