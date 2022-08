El Atlético de Madrid quiere completar su delantera con el fichaje de Pulisic

No está descartado que Cristiano Ronaldo salga del Manchester United, lo que sí lo está es que vaya a ir al Atlético de Madrid. Sin embargo, el conjunto rojiblanco pretende incorporar a un nuevo delantero a sus filas, lo que le ha llevado a fijarse en un Pulisic que también tiene opciones de relevar a Cristiano Ronaldo si sale del Manchester United.

Y es que, según The Athletic, tanto el equipo inglés como el Atlético de Madrid, así como la Juventus y el Newcastle, han llevado a cabo acercamientos para hacerse con el atacante de 23 años. Pulisic saldría del Chelsea en calidad de cedido en busca de mayor protagonismo del que está teniendo a las órdenes de Tuchel. Si bien su presencia en el Mundial de Catar con Estados Unidos no corre peligro, el cuadro londinense ve con buenos ojos que salga para que no vea frenada su proyección. Y es que el Chelsea pagó, nada más y nada menos, que 58 millones de libras al Borussia Dortmund en 2019 para hacerse con sus servicios.

El interés del Atlético de Madrid por Pulisic

En lo que respecta al Atlético de Madrid, aunque Álvaro Morata va a tener una nueva oportunidad en el conjunto rojiblanco, a Simeone le gustaría contar con otro delantero. Es por ello por lo que acoger a Pulisic en calidad de cedido se antoja como una buena oportunidad de mercado. Además de con Morata, el Atlético de Madrid cuenta con Griezmann, Cunha y Correa como atacantes.