Riquelme confirma que Cavani jugará en el Villarreal

El Villarreal alcanzó el pasado mes de julio un principio de acuerdo para fichar a Edinson Cavani. Dicho acuerdo estaba supeditado a que Boulaye Dia y Paco Alcacer abandonasen el submarino amarillo. Desde entonces han pasado los días sin novedades al respecto, algo que ha aprovechado el Valencia para contactar con el delantero de 35 años.

No obstante, Juan Román Riquelme, exfutbolista del Villarreal y vicepresidente de Boca Juniors, ha desvelado dónde jugará el uruguayo. “Hablo con él hace dos años y medio. Se habló mucho, pero él siempre fue muy claro conmigo. Cuando tenemos posibilidad de que venga una estrella a nuestro club, no dudamos. Cavani fue muy claro conmigo. Me dijo que estaba arreglado con el Villarreal”, reconoció.

Igual de claro fue su agente, Walter Guglielmone, cuando meses atrás desveló que su representado jugaría en LaLiga Santander. “Cavani se quedará en Europa, hay varios sondeos de equipos españoles y el atacante uruguayo optará por uno de ellos. LaLiga lo seduce deportivamente pensando en Qatar 2022 y su continuidad, además le permite estar cerca de sus hijos más grandes que viven en Italia”, fueron sus palabras.

El Valencia ha querido torpedear el fichaje de Cavani por el Villarreal

En los últimos días, el Valencia ha entablado contactos con el hermano del futbolista y el propio Edinson Cavani ha hablado con miembros de la plantilla che y con Gattuso. Sin embargo, la presencia de Unai Emery en el Villarreal, con el que ya coincidió en el PSG, ha mantenido la balanza a favor del submarino amarillo.