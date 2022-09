El Atlético de Madrid seguirá a Patrik Schick frente al Leverkusen

El litigio que mantiene el conjunto rojiblanco con el Barcelona hace que sea una incógnita saber dónde jugará Antoine Griezmann la próxima temporada. Por ello el Atlético de Madrid peina el mercado en busca de un nuevo delantero y aprovechará su choque frente al Bayer Leverkusen para seguir a Patrik Schick.

El futbolista de 25 años, que fue el segundo máximo goleador de la Eurocopa 2020 tras Cristiano Ronaldo, ha anotado 40 goles en los 75 partidos que ha disputado con el equipo alemán. Además del Atlético de Madrid; Juventus, Manchester City y Borussia Dortmund también amenazan la continuidad de Patrik Schick en el Bayer Leverkusen. El checo tiene contrato hasta 2027 y, de salir traspasado, lo haría por una cantidad superior a los 30 millones de euros.

Rashford y Firmino, más asequibles que Patrik Schick para el Atlético de Madrid

Más conómico que Patrik Schick resultaría para el Atlético de Madrid fichar a Marcus Rashford, que termina contrato a final de temporada con el Manchester United y que, por tanto, podría recalar a coste cero en el Wanda Metropolitano.

El delantero de 24 años ha comenzado el presente curso anotando tres goles y repartiendo dos asistencias en los seis encuentros que ha disputado hasta la fecha. Dichos registros no han pasado desapercibidos ni para el Atlético de Madrid ni para el Chelsea, que no dudarán en negociar con Marcus Rashford a partir del mes de enero si no renueva su contrato con el Manchester United.

Además de la de Marcus Rashford, otra opción interesante que maneja el Atlético de Madrid para reforzar su delantera es la de Roberto Firmino, que también termina contrato con el Liverpool a final de temporada.

El futbolista de 31 años vería con buenos ojos cambiar de aires y probar fortuna en otra liga como podría ser la española. Así pues, si Roberto Firmino no renueva con el Liverpool, el Atlético de Madrid será libre para negociar con él a partir del próximo mes de enero. Además del conjunto rojiblanco, la Juventus también tiene a Roberto Firmino en su agenda.