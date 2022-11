Al extremo de 21 años le han bastado 18 partidos con el Betis, en los que ha anotado dos goles y repartido tres asistencias, para colocarse en el escaparate. Y es que nada más y nada menos que el Nápoles, que es el líder destacado de la Serie A con 8 puntos de ventaja sobre el Milan, se ha fijado en Luiz Henrique.

Si bien el brasileño tiene una cláusula de 100 millones de euros con el Betis, el conjunto verdiblanco no podrá reforzarse ni en el mercado invernal ni el próximo verano si no vende. Es por ello por lo que escuchará ofertas por William Carvalho y por Guido Rodríguez. También se sentará a negociar con el Nápoles si formaliza su interés en Luiz Henrique. No obstante, sólo se lanzará a por el atacante del Betis si pierde a Matteo Politano o a Hirving Lozano.

¿Cuánto le costaría al Nápoles llevarse a Luiz Henrique del Betis?

Cuando el Fluminense traspasó al extremo al club de las Trece Barras, su presidente, Mário Bittencourt, señaló: “El acuerdo es por 13 millones de euros por el 85%, nos quedamos con el 15% de los derechos económicos del jugador. El futbolista está siendo valorado en 15 millones de euros. La oferta salarial es estratosférica para su edad y siempre ha tenido el sueño de jugar allí”. Así pues, si el Nápoles quiere llevarse a Luiz Henrique del Betis deberá presentar una oferta muy superior a los 13 millones de euros que pagó por él al Fluminense. Sobre todo porque el 15 por ciento de lo que ingrese por él el Betis irá a parar a las arcas del club brasileño.