Pape Gueye será el siguiente fichaje del Sevilla

El conjunto hispalense reforzará su centro del campo con un futbolista al que Jorge Sampaoli ya tuvo a sus órdenes en el Olympique de Marsella. Pape Gueye, de 24 años, abandonará el equipo francés para recalar en calidad de cedido en el Sevilla.

Según el diario AS, el club de Nervión negocia la opción de compra que tendrá sobre el francés. Un fleco que tan pronto como se resuelva permitirá al Sevilla anunciar el fichaje de Pape Gueye. Será una opción de compra bastante asequible teniendo en cuenta que el futbolista terminaba contrato con el Olympique de Marsella en 2024. Pape Gueye que ha jugado 18 partidos esta temporada, espera tener un mayor protagonismo en el Sevilla de la mano de Jorge Sampaoli.

Tras Pape Gueye podría llegar Bryan Gil al Sevilla

La llegada de Danjuma procedente del Villarreal hace que el Tottenham esté nuevamente a ceder a Bryan Gil, al que el pasado mercado invernal mandó al Valencia. Ahora el atacante de 21 años podría regresar al Sevilla.

Sobre ello ha sido preguntado Jorge Sampaoli en rueda de prensa. El técnico del Sevilla reconoció que en su día contactó personalmente con el futbolista: «Entra en mi perfil porque yo lo llamé personalmente el año pasado en Marsella. Me parece un jugador que nos daría cosas por banda, pero son situaciones que, del querer a la posibilidad real, yo ya no participo».

Jorge Sampaoli también habló del frustrado fichaje de Reine-Adelaide: «Me parecía que tenía mucho potencial y luego su condición. Su condición no me compete. No soy quién para evaluar eso. Yo trabajo con los jugadores que tengo, sigo recuperando algunos que seguían inactivos por lesión y lo demás es de otra área».